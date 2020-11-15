«Зато пешеходам спокойно»: небезразличный гражданин показал дичайшую пробку в Барнауле

Сообщество Barnaul22 разместило обращение Барнаульца, снявшего огромный дорожный затор на улице Взлетной. По его мнению, причиной такой ситуации стал установленный на Малахова светофор.

«Как уже всем понятно, идея установки дополнительных светофоров на перекрёстке улиц Малахова и Взлетной была провальной изначально. Изначально было ясно, что один затор создаст второй на более узкой и придомовой дороге, и люди буквально не смогут выехать из своего двора», — написал автор видео.

По его словам властям города надо разобраться в этой ситуации до новогодних праздников или хотя бы приостановить работу светофоров.

Мужчина полагает, что для этого участка дороги надо разработать реально рабочее решение проблемы.

Надо сказать, что не все комментаторы однозначно его поддержали.