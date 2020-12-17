Завести и не заглохнуть. Как юрлицам правильно утилизировать аккумуляторы

Многие предприниматели внимательно следят за утилизацией отходов и грамотно готовят необходимую отчетность. Но еще далеко не все задумываются вот о чем: если на балансе предприятия есть транспорт, то и в нем образуются опасные отходы, которые нельзя просто выбросить на свалку. Речь идет об аккумуляторных батареях.

Источники питания из машин и техники относятся к отходам II класса опасности. В отработавшем аккумуляторе содержится около 50% свинца, порядка 25% электролита (разбавленная серная кислота) и 10% пластмасс.

Если вы выбросите их вместе с бытовыми отходами, то вам грозят серьезные штрафы: до 30 тыс. рублей — должностному лицу, до 50 тыс. — предпринимателю и до 250 тыс. — предприятию.

Большинство водителей знает, что в городах есть магазины и перекупщики, которые готовы забрать отработавшие источники питания. Многие пользуются их услугами, в том числе и юрлица. Однако с 2016 года компании могут сдавать аккумуляторы по всем требованиям законодательства только на заводы, у которых есть лицензия и сертификаты на утилизацию подобных отходов.

Около четырех лет назад с агропредприятия «Вишневское» из Рубцовского района надзорные органы начали требовать договор на утилизацию аккумуляторных батарей с заводом, который имеет на это лицензию, рассказал специалист по охране труда Евгений Букарасев.

«Вишневское» занимается выращиванием зерновых, и в его автопарке около 40 разных машин — от сельхозтехники до легковых автомобилей. Примерно год Букарасев искал подходящего партнера, прежде чем узнал о предприятии «Моквин» из Новоалтайска, которое уже около семи лет занимается утилизацией источников питания.

В России пока три-четыре завода, которые могут переработать все составляющие аккумуляторных батарей. И один из них — в Алтайском крае. Можно сказать, что предприятиям региона повезло, ведь им сдать на переработку старые источники питания проще, чем многим.

Агропредприятию сотрудничество с «Моквин» дало не только уверенность в общении с надзорными ведомствами, но и возможность комфортно менять старые аккумуляторы на новые. Ведь помимо переработки вторсырья «Моквин» производит аккумуляторы под собственными брендами на мощностях предприятий-партнеров.

Евгений Букарасев,

специалист по охране труда:

— Летом, когда работ на полях много, простаивающая техника — это проблема. Если причина остановки комбайна в поломке источника питания, то я звоню в «Моквин», прошу привезти мне новый завтра, и они это делают. В обычное время, когда срочность замены небольшая, приезжают в течение двух-трех дней.

Во всех точках приема платят за старые аккумуляторы. Но самую выгодную цену в регионе предлагает «Моквин», потому что остальные приемщики в конечном счете везут вторсырье на этот завод, так как только он занимается переработкой. К тому же, если компания, сдающая источники питания, захочет взять у «Моквин» новые, то получит на них хорошую скидку.

Евгений Букарасев говорит, что аккумуляторы «Моквин» отлично работают на всей технике, которую использует предприятие. Нареканий к ним никаких нет.

Удобство сотрудничества с «Моквин» оценил и предприниматель Андрей Саблин, который занимается пассажирскими перевозками в Рубцовске. В его автопарке 26 микроавтобусов, которые обслуживают два городских маршрута.

Специалист по снабжению предприятия Светлана Кшенникова рассказала, что в ИП принято внимательно относятся к оформлению всей документации и соблюдению законов. И «Моквин» стал для бизнеса надежным партнером, который помогает с утилизацией старых аккумуляторов и меняет их на новые.

Светлана Кшенникова,

специалист по снабжению предприятия:

— Нам очень удобно работать с «Моквин». Не нужно бегать, искать, куда сдать отработавшие батареи, а потом — где купить новые. Звоним на завод, к нам приезжают через два-три дня, и все быстро решается. При этом мы можем быть спокойны при проверках надзорных органов, потому что знаем — у нас все сделано по закону.

Директор по маркетингу компании «Моквин» Юлия Варламова рассказала, что в последние годы количество корпоративных клиентов, сдающих аккумуляторы на переработку, увеличивается. Это промышленные предприятия, фермерские хозяйства, перевозчики, станции скорой помощи и другие организации, где много техники с аккумуляторными батареями.

«Моквин» в последние годы проводит большую разъяснительную работу, почему аккумуляторы необходимо правильно утилизировать: они могут нанести вред природе и здоровью людей.

Юлия Варламова,

директор по маркетингу компании «Моквин»:

— Токсичный свинец из аккумуляторных батарей, которые выбросили на свалки, попадает в почву и воду, а потом с ним контактируют люди. Это может привести к проблемам со здоровьем, вплоть до повышения риска заболеть онкологией. Мы надеемся, что компании и частные автолюбители станут более осознанно подходить к утилизации отслуживших источников питания.

Тел. +7 (3852) 22-22-33

Сайт: www.mokwin.ru