Наши специалисты детально проверят на герметичность все системы кондиционирования вашего авто, произведут качественную очистку системы вентиляции при помощи ультразвукового дезинфектора.
Также клиенты автосалона АНТ могут рассчитывать на быструю и качественную замену салонного фильтра.
2. Озонирование автомобиля по акционной цене 500 рублей
Эта высокотехнологическая услуга позволит полностью устранить любые запахи в салоне вашего авто.
Абсолютно безвредный для человека озон способен проникать вовнутрь почти любого материала и на молекулярном уровне справиться с бактериями, микроорганизмами, плесенью, грибком и другими загрязнениями.
3. Дезинфекция автомобиля по акционной цене 700 рублей**
Включает комплексную мойку кузова, салона с санитарной обработкой всех контактных зон и систем.
Автоцентр АНТ напоминает! Здоровье вашего автомобиля — наша работа!
Ну, и конечно, у нас вы можете рассчитывать на полное и бесплатное получение сезонных летних услуг, связанных с диагностикой Вашего автомобиля.
- визуальный осмотр кузова автомобиля,
- проверка ходовой части автомобиля и тормозной системы,
- проверка технических жидкостей в подкапотном пространстве,
- визуальный осмотр герметичности двигателя, коробки переключения скоростей, топливной системы и системы охлаждения,
- проверка состояния шин и стеклоочистителей.
Автосалон АНТ позаботится о том, чтобы вы отправились в летний сезон в полной готовности и уверенности в том, что ваш автомобиль безопасен для вашего здоровья и вам не страшны ни коронавирус, ни жара!
Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 251-д
(рядом с ТРЦ «Европа»)
Мы работаем в обычном режиме:
Пн-пт с 8−00 до 19−00, сб-вс — с 9−00 до 14−00
Телефон: +7 (3852)29−00−20
Сайт: www.hyundai-ant22.ru
Организатор акции ООО «АНТ 2000» Предложение действительно до 30.06.2020.
* Без учета стоимости салонного фильтра.
** Цена действительна для автомобилей с кузовом седан.