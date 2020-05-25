Поэтому чистота климат-системы в автомобиле сейчас наиболее важный вопрос для каждого автовладельца.

Автоцентр АНТ всегда ставил приоритетом заботу о клиентах и их безопасности. Всем известно, что самочувствие и здоровье человека напрямую зависит от того, чем мы дышим. Особенно это актуально в период распространения коварного вируса COVID-19, который находит слабые места именно в наших легких.

Наши специалисты детально проверят на герметичность все системы кондиционирования вашего авто, произведут качественную очистку системы вентиляции при помощи ультразвукового дезинфектора.

Также клиенты автосалона АНТ могут рассчитывать на быструю и качественную замену салонного фильтра.

2. Озонирование автомобиля по акционной цене 500 рублей

Автоцентр АНТ

Эта высокотехнологическая услуга позволит полностью устранить любые запахи в салоне вашего авто.

Абсолютно безвредный для человека озон способен проникать вовнутрь почти любого материала и на молекулярном уровне справиться с бактериями, микроорганизмами, плесенью, грибком и другими загрязнениями.

3. Дезинфекция автомобиля по акционной цене 700 рублей**

Автоцентр АНТ

Включает комплексную мойку кузова, салона с санитарной обработкой всех контактных зон и систем.

Автоцентр АНТ напоминает! Здоровье вашего автомобиля — наша работа!

Ну, и конечно, у нас вы можете рассчитывать на полное и бесплатное получение сезонных летних услуг, связанных с диагностикой Вашего автомобиля.

В перечень работ по диагностике входят: визуальный осмотр кузова автомобиля,

проверка ходовой части автомобиля и тормозной системы,

проверка технических жидкостей в подкапотном пространстве,

визуальный осмотр герметичности двигателя , коробки переключения скоростей , топливной системы и системы охлаждения,

коробки переключения скоростей топливной системы и системы охлаждения, проверка состояния шин и стеклоочистителей.

Автосалон АНТ позаботится о том, чтобы вы отправились в летний сезон в полной готовности и уверенности в том, что ваш автомобиль безопасен для вашего здоровья и вам не страшны ни коронавирус, ни жара!

Автоцентр АНТ Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 251-д

(рядом с ТРЦ «Европа») Мы работаем в обычном режиме:

Пн-пт с 8−00 до 19−00, сб-вс — с 9−00 до 14−00 Телефон: Сайт: www.hyundai-ant22.ru

Организатор акции ООО «АНТ 2000» Предложение действительно до 30.06.2020.

* Без учета стоимости салонного фильтра.

** Цена действительна для автомобилей с кузовом седан.