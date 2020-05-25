Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 мая 17°C
52

Здоровье авто — наша работа. Автоцентр АНТ позаботится о здоровом климате в вашем автомобиле

Автоцентр АНТ всегда ставил приоритетом заботу о клиентах и их безопасности. Всем известно, что самочувствие и здоровье человека напрямую зависит от того, чем мы дышим. Особенно это актуально в период распространения коварного вируса COVID-19, который находит слабые места именно в наших легких.

Поэтому чистота климат-системы в автомобиле сейчас наиболее важный вопрос для каждого автовладельца.

В этой связи АНТ предлагает следующие виды услуг:

1. Очистка кондиционера и замена салонного фильтра по акционной цене 1500 рублей*

Автоцентр АНТ

Наши специалисты детально проверят на герметичность все системы кондиционирования вашего авто, произведут качественную очистку системы вентиляции при помощи ультразвукового дезинфектора.

Также клиенты автосалона АНТ могут рассчитывать на быструю и качественную замену салонного фильтра.

2. Озонирование автомобиля по акционной цене 500 рублей

Автоцентр АНТ

Эта высокотехнологическая услуга позволит полностью устранить любые запахи в салоне вашего авто.

Абсолютно безвредный для человека озон способен проникать вовнутрь почти любого материала и на молекулярном уровне справиться с бактериями, микроорганизмами, плесенью, грибком и другими загрязнениями.

3. Дезинфекция автомобиля по акционной цене 700 рублей**

Автоцентр АНТ

Включает комплексную мойку кузова, салона с санитарной обработкой всех контактных зон и систем.

Автоцентр АНТ напоминает! Здоровье вашего автомобиля — наша работа!

Ну, и конечно, у нас вы можете рассчитывать на полное и бесплатное получение сезонных летних услуг, связанных с диагностикой Вашего автомобиля.

В перечень работ по диагностике входят:
  • визуальный осмотр кузова автомобиля,
  • проверка ходовой части автомобиля и тормозной системы,
  • проверка технических жидкостей в подкапотном пространстве,
  • визуальный осмотр герметичности двигателя, коробки переключения скоростей, топливной системы и системы охлаждения,
  • проверка состояния шин и стеклоочистителей.

Автосалон АНТ позаботится о том, чтобы вы отправились в летний сезон в полной готовности и уверенности в том, что ваш автомобиль безопасен для вашего здоровья и вам не страшны ни коронавирус, ни жара!

Автоцентр АНТ

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 251-д
(рядом с ТРЦ «Европа»)

Мы работаем в обычном режиме:
Пн-пт с 8−00 до 19−00, сб-вс — с 9−00 до 14−00

Телефон: +7 (3852)29−00−20

Сайт: www.hyundai-ant22.ru

Организатор акции ООО «АНТ 2000» Предложение действительно до 30.06.2020.

* Без учета стоимости салонного фильтра.

** Цена действительна для автомобилей с кузовом седан.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость