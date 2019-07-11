Здоровья и долгих лет жизни. Власти Барнаула показали, как обезопасить пешеходные переходы

В Барнауле 10 июля активисты общероссийского народного фронта посмотрели, как власти улучшили пешеходные переходы на аварийно-опасных участках города. Общественники отметили положительные изменения, но в то же время признали, что пока не все переходы в краевой столице полностью соответствуют нормам безопасности.

Наиболее большая работа предстоит на участке в районе улиц Малахова и Гридасова. Ранее там была непростая ситуация с остановочным павильоном вблизи пешеходного перехода. Стоящие автобусы и троллейбусы ограничивали видимость и случались наезды на людей. С 2016 по 2018 год на этом участке произошло 4 ДТП, в котором пострадало 4 человека, один погиб.

У пешеходных переходов Барнаула. Фотографии предоставлены участниками ОНФ в Алтайском крае.

После рейда вместе с ГИБДД власти решили обезопасить и обновить пешеходный переход, передвинуть павильон. Часть территории уже заасфальтировали, в ближайшее время туда и перенесут остановку. Уже есть договоренность с ее собственником.

У пешеходных переходов Барнаула. Фотографии предоставлены участниками ОНФ в Алтайском крае.

Специалисты уже обновили пешеходный переход, нанесли разметку из термопластика. Также на участке установили новые консольные стойки с дорожными знаками над проезжей частью с повышенной световозвращающей способностью и дополнительным освещением.

На другом участке, в районе улицы Попова, 98 с 2016 по 2018 год в авариях пострадали 8 человек, один погиб. Там установили дополнительное освещение, также применили разметку из термопластика. Ее главное преимущество — долговечность. Такая разметка простоит минимум полгода, в два раза больше, чем нанесенная краской.

У пешеходных переходов Барнаула. Фотографии предоставлены участниками ОНФ в Алтайском крае.

Новая разметка из термопластика и консольные стойки с дорожными знаками над проезжей частью с повышенной световозвращающей способностью появились и на нескольких участках улицы Юрина. Однако там активисты ОНФ обратили внимание на другую проблему — в некоторых местах деревья закрывали дорожные знаки и мешали обзору автомобилистов. Власти пообещали исправить ситуацию.

У пешеходных переходов Барнаула. Фотографии предоставлены участниками ОНФ в Алтайском крае.

На нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Ленина у здания АлтГУ тоже нанесли разметку из терпопластика. Участок был аварийно-опасным в 2016 и 2017 годах. Ранее активисты ОНФ предлагали демонтировать этот пешеходный переход. Однако пока его решили сохранить, чтобы в 2019 году проанализировать, безопасен ли он.

Евгения Гущина,

координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» в Алтайском крае:

Если к концу года статистика покажет, что здесь не было множества ДТП, то этот пешеходный переход сохранят. А если произойдут аварии, то снова выступим с предложением о его ликвидации.

У пешеходных переходов Барнаула. Фотографии предоставлены участниками ОНФ в Алтайском крае.

В целом активисты ОНФ положительно оценили проделанную работу, однако к властям появились вопросы, например, о покраске стоек. «У нас есть ряд замечаний, хотелось бы, чтобы на них обратили внимание и устранили до конца этого месяца», — сообщила Евгения Гущина.

Валерий Ведяшкин, начальник отдела организации дорожного движения, отметил, что работы по обеспечению безопасности движения на пешеходных переходах продолжаются. «Специалисты устанавливают знаки, проводят обрезку деревьев и улучшают освещение переходов. Уже подсветили около 90 объектов, работа еще не закончена», — заявил он.