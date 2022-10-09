9 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Железнодорожное и автомобильное сообщения восстановлены на Крымском мосту

Железнодорожное сообщение с материковой частью страны полностью восстановили на Крымском мосту. Доступно движение и для легковых автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

Железная дорога
Железная дорога
СС0

После пожара на железнодорожных путях удалось восстановить сообщение грузовых и пассажирских поездов. Уже к 17:00 первые поезда смогли отправиться из Симферополя и Севастополя.

ТАСС сообщает, что двухэтажный состав вышел из Симферополя в Москву. Вместо с ним из Севастополя отправился пассажирский поезд до Санкт-Петербурга.

Для легковых автомобилей движение по Крымскому мосту открыли только по одной ветке, по принципу реверса.

Проезд для грузового транспорта будет открыт только после прохождения экспертизы. Пока грузовики едут в Крым либо через новые территории, либо переправляются через паром.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость