Железнодорожное и автомобильное сообщения восстановлены на Крымском мосту

Железнодорожное сообщение с материковой частью страны полностью восстановили на Крымском мосту. Доступно движение и для легковых автомобилей. Об этом сообщает ТАСС .

После пожара на железнодорожных путях удалось восстановить сообщение грузовых и пассажирских поездов. Уже к 17:00 первые поезда смогли отправиться из Симферополя и Севастополя.

ТАСС сообщает, что двухэтажный состав вышел из Симферополя в Москву. Вместо с ним из Севастополя отправился пассажирский поезд до Санкт-Петербурга.

Для легковых автомобилей движение по Крымскому мосту открыли только по одной ветке, по принципу реверса.

Проезд для грузового транспорта будет открыт только после прохождения экспертизы. Пока грузовики едут в Крым либо через новые территории, либо переправляются через паром.