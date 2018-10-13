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Женщин зажало в автомобилях после жуткого ДТП на алтайской трассе

В Алтайском крае поздно вечером 12 октября столкнулись автомобили Toyota и Honda. После ДТП в машинах зажало двух женщин, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

ДТП в Алтайском крае 12 октября.
ДТП в Алтайском крае 12 октября.
Владимир в vk.com/incident22

Свидетели аварии пишут, что она произошла на дороге через 5 км после села Б. Ключи в сторону Бийска. Лоб в лоб столкнулись автомобили Toyota Carib и Honda Civic.

Очевидцы сообщают, что после столкновения в машинах зажало женщин. Какие травмы получили пострадавшие и в каком состоянии находятся, пока неизвестно.

На снимках с места аварии видно, что от удара автомобили сильно смяло. Сильнее всего пострадали передние части машин, иномарки превратились в груду металла.

По словам одного из автомобилистов, ДТП произошло из-за пьяного пешехода, который «шарахался» по дороге.

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