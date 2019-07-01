Женщина на Honda сбила пожилого дорожника в Барнауле

За рулем авто была 58-летняя женщина, уточнили «Алтайской правде» в ГИБДД. Рабочий получил телесные повреждения. По словам очевидцев, у пострадавшего была сильно разбита голова.
Сотрудники полиции проводят проверку.
1 июля утром на улице Юрина около малаховского кольца Honda Fit сбила 64-летнего мужчину, который был в оранжевом жилете и выполнял дорожные работы. Его госпитализировали в горбольницу № 1.
За рулем авто была 58-летняя женщина, уточнили «Алтайской правде» в ГИБДД. Рабочий получил телесные повреждения. По словам очевидцев, у пострадавшего была сильно разбита голова.
Сотрудники полиции проводят проверку.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter