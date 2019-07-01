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Автоновости

Женщина на Honda сбила пожилого дорожника в Барнауле

1 июля утром на улице Юрина около малаховского кольца Honda Fit сбила 64-летнего мужчину, который был в оранжевом жилете и выполнял дорожные работы. Его госпитализировали в горбольницу № 1.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова, altapress.ru.

За рулем авто была 58-летняя женщина, уточнили «Алтайской правде» в ГИБДД. Рабочий получил телесные повреждения. По словам очевидцев, у пострадавшего была сильно разбита голова.

Сотрудники полиции проводят проверку.

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