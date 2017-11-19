Жесткий каток: около 350 аварий произошло во Владивостоке за сутки после снегопада

Во Владивостоке обильный снегопад стал причиной около 350 ДТП, сообщает сайт Vladtime.ru. Осадки начали выпадать в ночь с пятницы на субботу, и снегопад становился все интенсивнее. На некоторых участках города машины бились десятками. Прокуратура начала проверку работы мэрии, пишут РИА Новости со ссылкой на региональное надзорное ведомство.
На вечер 18 ноября ситуация на автодорогах Владивостока оставалась напряженной. было затруднено движение в центральной части, на мостах, путепроводе, подъемах и спусках.
Госавтоинспекция краевого центра переведена на усиленный вариант несения службы. На ряде участков власти запретили ездить грузовому транспорту.
Владивосток сковали многочисленные пробки, более 20 автобусных рейсов по краю отменили.
Прокуратура начала проверку работы мэрии. По ее данным, из 166 единиц снегоуборочной техники к работе в зимний период готово лишь 93. При этом фактически к работе приступили 67 единиц.
"В рамках проверки будет дана оценка деятельности уполномоченных органов, ответственных за ликвидацию последствий снегопада. Прокуратура проверит достаточность имеющихся в распоряжении администрации города сил и средств, предназначенных для устранения погодных условий, полноту принятых мер по очистке дорожной инфраструктуры города от гололедных образований", — говорится в сообщении ведомства.
Также прокуратура даст оценку работе государственной инспекции безопасности дорожного движения Владивостока. "Ситуацию, связанную с подготовкой специализированной техники и ее работой при наступлении сложных погодных условий, прокуратура оценивает неудовлетворительно", — говорится в сообщении.
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