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Автоновости

«Жильцы в шоке, полиция бессильна». В Барнауле неизвестные разбивают автомобили бутылками

Жители барнаульской многоэтажки по адресу ул. Гущина, 150/3 бьют тревогу. Неизвестные по ночам выбрасывают из окон стеклянные бутылки и керамические кружки, которые падают на припаркованные авто и бьют лобовые стекла. Об этом пострадавшие сообщили в Barnaul 22.

Происшествие на Гущина.
Происшествие на Гущина.
Barnaul 22

«Ночью на Гущина, 150/3 неизвестные скинули бутылку на автомобиль. Это уже не в первый раз, инцидент повторился. Неделю назад было тоже самое. Что будет дальше, не известно. Жильцы в шоке, полиция бессильна, разводит руками», — рассказывает один из пострадавших.

Барнаульцы в соцсетях подтверждают, что подобное в районе ул. Гущина происходит нередко.

«По этой улице изо всех домов что-то летает. Банки, окурки, пакеты с водой, бутылки с пивом, кружки, коробочки с кольцами, кастрюли. Думала, что хороший район», — пишут в комментариях.

В июне на ул. Взлетной ребенку на голову случайно сбросили пятилитровую бутылку воды.

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