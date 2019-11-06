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Автоновости

Житель Алтая отыгрался на авто за отказ таксистки везти его пьяную компанию

Женщина-водитель такси в Горно-Алтайске отказалась везти пятерых пьяных мужчин, чем сильно их разозлила. Один из них решил выместить злость на машине, сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай.

Такси.
Такси.
Анна Зайкова

Местная жительница подрабатывала в такси. На своем Honda Odyssey она припарковалась у одного из питейных заведений. Когда кафе закрылось, оттуда вышла компания нетрезвых мужчин. Они планировали воспользоваться услугами такси, но женщина сказала, что пассажиров слишком много и все они пьяны.

За отказ 30-летний мужчина ногой ударил по правому крылу машины, при этом матеря водителя.

Потом дебошир скрылся, а женщина позвонила в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба).

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