Житель Алтайского края бегом догнал свой угнанный грузовик

25-летний житель Славгорода угнал у мужчины грузовой автомобиль ЗИЛ. Хозяин машины вовремя это заметил, бросился в погоню бегом и догнал угонщика, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным полиции, рано утром молодой человек шел мимо частного дома в селе Пригородное и заметил оставленный без присмотра заведенный ЗИЛ. Он сел в него и поехал.

Владелец грузовика в этот момент был в доме. Как только он увидел, что машина отъезжает, то бросился в погоню. Через несколько метров он догнал автомобиль и вызвал сотрудников полиции.

Отрицать свою вину горе-угонщик не стал. Правоохранителям он сообщил, что просто хотел доехать до дома в Славгород. Против задержанного возбудили уголовное дело.