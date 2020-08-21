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Автоновости

Житель Алтайского края отсудил крупную сумму за забрызганный автомобиль

На автомобиль жителя Горняка Алтайского края попали брызги краски. Неподалеку от места, где он оставил машину, шел ремонт. Мужчина обратился за компенсацией ущерба и отсудил более 60 тысяч рублей, сообщили в управлении юстиции региона.

Краски.
Краски.
СС0

Утром, приехав на работу, житель Горняка припарковал свой автомобиль. Парковка располагается более чем в пяти метрах от здания, в котором в тот день шел ремонт.

Рабочие занимались покраской. Брызги попали на автомобиль.

Согласно экспертному заключению стоимость восстановительных работ составила 61 100 рублей.

«Истец обратился с претензией в фирму-подрядчик, осуществляющей ремонт здания, для возмещения причиненного вреда. Однако ущерб был возмещен частично в размере 30 000 рублей», — рассказывает помощник мирового судьи Марина Ткачева.

На этом мужчина не остановился и снова подал в суд, чтобы получить оставшуюся сумму и компенсировать судебные расходы.

Мировой судья удовлетворил его требования в полном объеме. Теперь ответчик должен будет возместить ущерб в размере еще 35 983 рублей.

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