Житель Алтайского края отсудил крупную сумму за забрызганный автомобиль

Утром, приехав на работу, житель Горняка припарковал свой автомобиль. Парковка располагается более чем в пяти метрах от здания, в котором в тот день шел ремонт.
Рабочие занимались покраской. Брызги попали на автомобиль.
Согласно экспертному заключению стоимость восстановительных работ составила 61 100 рублей.
«Истец обратился с претензией в фирму-подрядчик, осуществляющей ремонт здания, для возмещения причиненного вреда. Однако ущерб был возмещен частично в размере 30 000 рублей», — рассказывает помощник мирового судьи Марина Ткачева.
На этом мужчина не остановился и снова подал в суд, чтобы получить оставшуюся сумму и компенсировать судебные расходы.
Мировой судья удовлетворил его требования в полном объеме. Теперь ответчик должен будет возместить ущерб в размере еще 35 983 рублей.