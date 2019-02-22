Житель Алтайского края пытался дать татарстанскому гаишнику взятку в 50 тысяч

В Республике Татарстан осудили 53-летнего жителя Алтайского края за то, что он хотел подкупить сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает сайт прокуратуры РФ.

В ноябре 2018 года в Черемшанском районе республики мужчину остановили автоинспекторы. Они заподозрили, что водитель пьян. Проходить медосвидетельствование он отказался. В отделении ГИБДД водитель пытался дать сотрудникам 50 тыс. рублей, чтобы на него не составляли протокол и не лишали водительских прав, следует из сообщения ведомства.

В итоге суд оштрафовал жителя Алтайского края на 400 тыс. рублей. Автомобилист еще может обжаловать это решение. Но в прокуратуре отметили, что автомобилист вину свою признал.