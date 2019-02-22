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Автоновости

Житель Алтайского края пытался дать татарстанскому гаишнику взятку в 50 тысяч

В Республике Татарстан осудили 53-летнего жителя Алтайского края за то, что он хотел подкупить сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает сайт прокуратуры РФ.

Машина ГИБДД, ДПС.
Машина ГИБДД, ДПС.
УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю

В ноябре 2018 года в Черемшанском районе республики мужчину остановили автоинспекторы. Они заподозрили, что водитель пьян. Проходить медосвидетельствование он отказался. В отделении ГИБДД водитель пытался дать сотрудникам 50 тыс. рублей, чтобы на него не составляли протокол и не лишали водительских прав, следует из сообщения ведомства.

В итоге суд оштрафовал жителя Алтайского края на 400 тыс. рублей. Автомобилист еще может обжаловать это решение. Но в прокуратуре отметили, что автомобилист вину свою признал.

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