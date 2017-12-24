Житель Алтайского края продает редкий немецкий автомобиль Wartburg

Житель Змеиногорска выставил на продажу седан Wartburg 1990 года выпуска производства ГДР. За экземпляр с пробегом 70 тыс. км он просит 30 тыс. рублей.
В объявлении продавец утверждает, что автомобиль на ходу и все его системы работают исправно. На машине стоит четырехцилиндровый двигатель Volkswagen объемом 1,3 литра, выдающий 70 л.с. Кузов – "в удовлетворительном состоянии".
Wartburg — марка восточногерманских легковых автомобилей, выпускавшихся с 1956 по 1991 год в городе Айзенах. Изначально имея целый ряд прогрессивных для своего времени технических решений, к началу 1980-х годов "Вартбурги" уже являлись морально и технически устаревшими машинами.
На рубеже 1980—90-х годов значительное количество подержанных автомобилей этой марки перегнали в СССР офицеры Советской Армии, служившие в странах Восточной Европы. Многие машины активно эксплуатировали в постсоветских странах. Некоторые из "Вартбургов" до сих пор на ходу, но встретить их – большая редкость.
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