Житель Алтайского края продает редкий немецкий автомобиль Wartburg

В объявлении продавец утверждает, что автомобиль на ходу и все его системы работают исправно. На машине стоит четырехцилиндровый двигатель Volkswagen объемом 1,3 литра, выдающий 70 л.с. Кузов – "в удовлетворительном состоянии".

Wartburg — марка восточногерманских легковых автомобилей, выпускавшихся с 1956 по 1991 год в городе Айзенах. Изначально имея целый ряд прогрессивных для своего времени технических решений, к началу 1980-х годов "Вартбурги" уже являлись морально и технически устаревшими машинами.

На рубеже 1980—90-х годов значительное количество подержанных автомобилей этой марки перегнали в СССР офицеры Советской Армии, служившие в странах Восточной Европы. Многие машины активно эксплуатировали в постсоветских странах. Некоторые из "Вартбургов" до сих пор на ходу, но встретить их – большая редкость.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.