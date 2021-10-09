Житель Алтайского края распечатал себе водительские права, но полицейские это поняли

Инспекторы тормознули водителя на Daewoo Nexia на трассе Бийск-Белокуриха. Водительское удостоверение молодого человека сразу вызвало у полицейских подозрение.
Права изъяли и отправили на экспертизу.
Она подтвердила, что мужчина ездил с распечатанной на струйном принтере и заламинированной подделкой.
«В действиях задержанного усматривается уголовное преступление предусмотренное статьей 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков)», — заявили в полиции.
По данном факту проводится проверка.
А ранее в Алтайском крае жителя лишили водительского удостоверения, которое он вообще не должен был получить из-за психического заболевания.