Житель Алтайского края совершил особо крупную кражу, угнав собственный люксовый внедорожник

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, ранее автомобиль принадлежал мужчине, но по решению суда его изъяли за долги в пользу организации — кредитора.
После этого машина была помещена на одну из стоянок села Кулунда. В октябре этого года бывший владелец проник на территорию стоянки, разбил стекло, проник в машину, завел двигатель и уехал в другой район, где спрятал машину в гараже у своего знакомого.
Впрочем, сотрудники уголовного розыска сумели обнаружить автомобиль. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, совершенной в особо крупном размере.
По предварительным данным, стоимость похищенного автомобиля превышает 2 млн рублей. Подозреваемый определен под домашний арест.