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Автоновости

Житель Алтайского края совершил особо крупную кражу, угнав собственный люксовый внедорожник

Житель Кулундинского района подозревается в совершении кражи в особо крупном размере после того, как угнал внедорожник Toyota Land Cruiser, который у него забрали за долги.

Toyota Land Cruiser.
Toyota Land Cruiser.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, ранее автомобиль принадлежал мужчине, но по решению суда его изъяли за долги в пользу организации — кредитора.

После этого машина была помещена на одну из стоянок села Кулунда. В октябре этого года бывший владелец проник на территорию стоянки, разбил стекло, проник в машину, завел двигатель и уехал в другой район, где спрятал машину в гараже у своего знакомого.

Впрочем, сотрудники уголовного розыска сумели обнаружить автомобиль. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, совершенной в особо крупном размере.

По предварительным данным, стоимость похищенного автомобиля превышает 2 млн рублей. Подозреваемый определен под домашний арест.

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