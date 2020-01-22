Жителей барнаульских новостроек обнадежили продлением троллейбусного маршрута № 7

Барнаульские чиновники встретились с общественниками на заседании комиссии по рассмотрению петиции о работе городского транспорта. В частности, речь шла о новых районах.

Активисты «Гражданского патруля» предложили проложить контактную сеть для троллейбуса № 7 по ул. Балтийская и ул. Сергея Ускова до Павловского тракта. В «Горэлектротрансе» однозначно заявили, что это невозможно: слишком дорого (119 млн рублей).

Есть другой проект, который разработали сами специалисты профильного предприятия. Предлагается продлить маршрут по ул. Балтийской до ул. Сергея Ускова с поворотом на ул. Взлетную и далее по действующему маршруту.

«Таким образом получится не только собрать новых пассажиров, но и не потерять старых, сохранив привычный для жителей маршрут следования троллейбуса», — говорится в сообщении администрации.

Реализация такого проекта обойдется городу значительно дешевле — 107,5 млн рублей. Пока этот вариант только в перспективе.

О чем еще говорили эксперты

Общественники обратили внимание специалистов на то, что не во всем транспорте получается оплатить проезд с помощью технологии NFC. Также у жителей часто возникают проблемы с выведением банковских карт из стоп-листа.

Зима. Пешеходный переход. Троллейбус. Анна Зайкова , altapress.ru.

Представители «Центртранса» объяснили, что после попадания в стоп-лист карту нельзя использовать для оплаты проезда до погашения задолженности.

Получить информацию о неоплаченных поездках, а также погасить задолженность в ручном режиме можно в Личном кабинете пассажира.

Всего обсудили шесть вопросов, большинство которых касалось непосредственно изменений маршрутов транспорта. Все предложенные общественниками схемы обещают подробно изучить и вынести на рассмотрение транспортной комиссии ориентировочно в феврале.