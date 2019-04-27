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Автоновости

Жители Алтая постят фото ДТП на заледенелых дорогах 27 апреля

27 апреля 2019 года в Алтайском крае выпал снег. Из-за этого многие дороги в регионе резко превратились из «летних» в «зимние». Автомобилисты делятся в соцсетях снимками с опасных участков и предупреждают: высок риск ДТП.

Дороги 27 апреля 2019 года
Дороги 27 апреля 2019 года
vk.com/incident_22

«Здравствуй летняя резина, я зима, пришла опять», «просто надо ехать медленно, либо не ехать совсем в такую погоду», — комментируют многочисленные посты автовладельцы.

Из-за непогоды плохая видимость на трассе Змеиногорск-Рубцовск, в Поспелихинском районе, На Чуйском тракте дорога местами «превратилась в кашу».

ГИБДД Алтайского края предупреждает, что 27 апреля и ночью 28 апреля в регионе ожидаются дождь, мокрый снег, переходящий в снег, на дорогах гололедица и усиление ветра до 20 м/с. Из-за этого ситуация на дорогах будет сложной. Водителей просят строго соблюдать правили безопасности дорожного движения, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Участникам дорожного движения, попавшим в чрезвычайную ситуацию на дороге нужно обращаться по телефонам 112, 101.

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