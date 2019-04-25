Жители Алтая устроили погоню и драку у полиции из-за ведра арматуры

В центре Горно-Алтайска Республики Алтай водители отечественных авто устроили погоню из-за того, что один похитил у другого арматуру. Как сообщают «Новости Горного Алтая», погоня закончилась дракой под окнами полиции и даже попала на видео очевидцев.

Вечером 24 апреля водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ-2107 ехали мимо неогороженного дома и увидели на участке арматуру. Они решили ее украсть и сложить в стоящее там же ведро.

Происходящее увидел хозяин и дома и выбежал, чтобы забрать ведро с арматурой. Но похититель заскочил в машину. Хозяин также сел за руль и бросился в погоню.

Под конец автомобили столкнулись лоб в лоб у стен полиции. Водители вышли и подытожили все дракой.

Правоохранители проводят проверку по данному факту, сообщают в республиканском МВД.