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Жители Алтайского края смогут протестировать новую ŠKODA OCTAVIA

С 5 по 13 декабря в дилерском центре ŠKODA «АНТ Барнаул» состоится день открытых дверей. Гости смогут ощутить комфорт новой ŠKODA OCTAVIA на личном опыте — центр предлагает всем желающим пройти тест-драйв автомобиля.

Новая ŠKODA OCTAVIA.
Новая ŠKODA OCTAVIA.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Кстати, оценить удобство новой модели вы сможете всей семьей — при регистрации предлагается выбрать детское кресло для ребенка любого возраста. Стать участником тест-драйва можно по ссылке skoda-test.ant22.ru, а также по номеру телефона 8 (385) 228-21-11

Индивидуальный подход к каждому члену семьи

Дилерский центр «АНТ Барнаул» задействует всех своих менеджеров, которые проведут для вас подробную индивидуальную консультацию. Сотрудник центра расскажет об особенностях автомобиля, научит пользоваться «умными помощниками» и акустической системой, после чего вы самостоятельно или вместе с семьей сможете пройти тест-драйв OCTAVIA.

«Прокатиться» также смогут и маленькие дети — но уже, конечно, на фирменных игрушечных автомобилях-самокатах. В дилерском центре установлена детская трасса, которая позволит малышу почувствовать себя настоящим хозяином дороги. Также для юных гостей организована детская зона, где ребенок сможет интересно провести время за развивающими играми по ПДД и просмотром мультфильмов.

Новая ŠKODA OCTAVIA.
Новая ŠKODA OCTAVIA.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Новая ŠKODA OCTAVIA.
Новая ŠKODA OCTAVIA.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Новая ŠKODA OCTAVIA.
Новая ŠKODA OCTAVIA.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Новая ŠKODA OCTAVIA.
Новая ŠKODA OCTAVIA.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Безопасность клиентов прежде всего

Дилерский центр ŠKODA «АНТ Барнаул» заботится о здоровье своих клиентов, поэтому на входе у гостей проверят температуру, и обработают руки. Салон автомобиля будет предварительно обработан, но, если клиент захочет — процедуру повторят.

Удобства центра

В официальном дилерском центре ŠKODA «АНТ Барнаул» установлены конфигураторы, которые позволят создать автомобиль своей мечты — клиент может самостоятельно выбрать цвет машины, подобрать диски и т.д. Кроме того, в специальных каталогах вы можете ознакомиться с аксессуарами и оригинальными деталями автомобиля.

Гости центра смогут отдохнуть в специальных мягких зонах — за чашечкой кофе, отведать фирменные сладости и задать все интересующие их вопросы консультанту. Кстати, клиентов угощают совершенно бесплатно.

Новая ŠKODA OCTAVIA.
Новая ŠKODA OCTAVIA.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

На что способна новая модель

ŠKODA OCTAVIA A8 нового поколения — это принципиально новый автомобиль, который по всем показателям превосходит своих конкурентов.

Представители компании отмечают, что главным преимуществом новой ŠKODA OCTAVIA являются высокотехнологичные решения, которые смогут обеспечить не только повышенную безопасность водителя, но и значительно повысить комфорт от использования автомобиля. Кроме того, благодаря новым дизайнерским решениям, OCTAVIA не оставит равнодушным даже самого взыскательного потребителя.

На российском рынке ŠKODA OCTAVIA будет предлагаться с бензиновыми двигателями объемом от 1,4 до 2,0 л., развивающими от 110 л. с до 190 л.с. В новой OCTAVIA реализован ряд технологий и систем, встречающихся в автомобилях премиум-класса, среди которых трехзонный климат-контроль Climatronic, круговой обзор Area View, система мониторинга слепых зон и адаптивный круиз-контроль, работающий на скорости до 210 км/ч.

Добро пожаловать в ŠKODA!

Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)

Время работы:

  • ПН-ПТ: 8:00 — 19:00
  • СБ-ВС: 9:00 — 14:00

Продажа: тел (3852) 282−111

Сервис: тел (3852) 282−888

Сайт: www.skoda-ant22.ru

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