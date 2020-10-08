Жители Алтайского края возмущены состоянием «убитой» дороги на въезде в город

Местные жители опубликовали жалобу в сообществе «Инцидент Рубцовск».
«Хотелось бы обратить внимание горадминистрации ещё на один участок дороги — улицу Тракторную. На протяжении нескольких лет здесь даже не велись ямочные работы, не говоря уже о капитальном ремонте. Есть ли в планах что-то сделать для горожан, автомобилистов, гостей нашего города на данном участке?», — интересуются жители.
В комментариях поддержали автора поста. Там рубцовчане также сообщили, что зимой этот участок дорог не очищается от снега. Автомобилистам приходится выбирать другой маршрут, чтобы элементарно въехать или выехать из города.