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Автоновости

Жители Алтайского края возмущены состоянием «убитой» дороги на въезде в город

Жители Рубцовска пожаловались на состояние участка дороги на въезде в город. По их словам, асфальтовое покрытие не ремонтировали уже несколько лет.

Асфальт.
Асфальт.
СС0

Местные жители опубликовали жалобу в сообществе «Инцидент Рубцовск».

«Хотелось бы обратить внимание горадминистрации ещё на один участок дороги — улицу Тракторную. На протяжении нескольких лет здесь даже не велись ямочные работы, не говоря уже о капитальном ремонте. Есть ли в планах что-то сделать для горожан, автомобилистов, гостей нашего города на данном участке?», — интересуются жители.

В комментариях поддержали автора поста. Там рубцовчане также сообщили, что зимой этот участок дорог не очищается от снега. Автомобилистам приходится выбирать другой маршрут, чтобы элементарно въехать или выехать из города.

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