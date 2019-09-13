Жители алтайского села страдают из-за «бездушия чиновников» и убитой дороги

Жители села Сорокино под Заринском возмущены до глубины души бездействием местных чиновников. Об этом они написали в письме в газету «Наш город Заринск». Сельчане негодуют из-за того, что власти закрыли старый мост и пустили движение по единственной асфальтированной дороге, которая уже пришла в негодность. Чиновники ответили на претензии жителей и попытались обнадежить.

Под письмом подписались 60 сельчан. В основном это жители ул. Советской. Они считают, что мост угробили по халатности властей, а теперь эта же участь настигла дорогу.

«Жители ул. Советской и близлежащих улиц до глубины души возмущены бездействием, бездушием чиновников администрации Заринска. По халатности ответственного чиновника угробили мост в 2006 году, теперь в 2019 году. Хотя что требовалось? Если не смогли поставить видеофиксацию, денег нет, ответ один, но приварить две трубы, как в Барнауле, больших затрат не нужно было», — отмечается в обращении.

В связи с закрытием старого моста пустили движение по ул. Советской, от школы № 4 в сторону нового моста.

Дорожные знаки, запрещающие проезд, не поставили и грузовики продолжают ездить, рассказывают жители. Улица узкая и большегрузы не могут разъехаться. За месяц асфальт серьезно пострадал.

«А это была единственная улица с асфальтом, по которой идут взрослые и дети в школу и в детский сад. Такое впечатление, что чиновники принимают решения, чтобы разрушить, но не думают как правильно организовать. Теперь опять ответ: „Нет денег на ремонт улицы!“, хотя длина улицы 200 метров от школы № 4», — возмущаются сельчане.

Они также написали заявление в прокуратуру.

Под постом в группе газеты «ВКонтакте» местные власти прокомментировали ситуацию. По словам представителя администрации города, улице действительно требуется ремонт, но в текущем сезоне его не учли при планировании.

«При планировании ремонтов на 2020 год обязательно учтут. На сегодняшний день, по мере необходимости, некоторые участки данной улицы отсыпают щебенкой. Тротуар на данной улице, только в районе школы, далее обочины. Дорожные службы следят за состоянием обочин круглый год, летом выкашивают, зимой чистят от снега», — сообщили власти.

Аварийность моста объяснили тем, что его построили еще в 1962 году и сооружение было рассчитано на проезд транспорта до 10 тонн, но в последние годы по нему шли грузовики весом в несколько раз превышающим ограничения.

«Сейчас для проведения ремонта необходимо определится с источником финансирования, так как для ремонта необходимо несколько сотен миллионов. В городском бюджете таких средств нет, ведутся переговоры на региональном уровне», — обнадежили сельчан в администрации Заринска.