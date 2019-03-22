Жители поселка под Барнаулом возмутились предложением властей «скинуться» на новую дорогу

Администрация сельсовета поселка Новые Зори Павловского района объявила с жителей сбор средств на софинансирование ремонта дороги на выезде из населенного пункта. Это вызвало неоднозначную реакцию у граждан, следует из дискуссии в паблике «Инцидент Барнаул».

В сообществе опубликовали фотографию объявления из Новых Зорей. В нем говорится, что поселок победил в конкурсе местных инициатив. Власти готовы отремонтировать дорогу на въезде в населенный пункт, проложить тротуар, сделать освещение и установить остановочный павильон.

Общая сумма проекта — 1,4 млн рублей. Но по условиям конкурса, часть денег на реализацию инициативы должны внести местные жители. А именно 150 тыс. рублей. Поэтому в сельсовете решили установить минимальный сбор с жителей поселка в 100 рублей. Это решение сельсовет согласовал на общих собраниях населения Новых Зорь, следует из текста объявления.

Многих возмутил такой подход. Комментаторы писали, что люди и так платят налоги, а потому никаких дополнительных добровольно-принудительных сборов быть не должно.