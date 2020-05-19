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Автоновости

Жительница Алтая отсудила у дорожников 200 тыс. рублей за поврежденный автомобиль

В Алтайском крае удовлетворен иск водительницы автомобиля, пострадавшего в результате ДТП, причиной которого стали выбоины на дороге, сообщает региональная прокуратура.

Алтайские дорожники заплатят 200 тыс. рублей за поврежденный автомобиль.
Алтайские дорожники заплатят 200 тыс. рублей за поврежденный автомобиль.
vk.com/incident22.

«Оставлено без изменения решение Яровского районного суда о частичном удовлетворении исковых требований истца, в пользу которого взысканы суммы материального ущерба в размере 200 000 рублей, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, компенсация морального вреда в размере 8 000 руб., а также судебные расходы», — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел в мае 2019 года на 147 км автомобильной дороги К-08 «Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан».

Автомобиль марки KIA и водитель получили повреждения. Причина ДТП — ненадлежащее исполнение дорожно-строительным управлением обязанности по содержанию дорожного полотна.

Так, на дороге нашли выбоину шириной 190 см, длиной 250 см и глубиной 10 сантиметров.

«Согласно экспертному заключению, состояние дорожного полотна на момент ДТП не соответствовало требованиям ГОСТ. При оценке совокупности представленных доказательств, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о наличии оснований для возложения на ответчика обязанности по возмещению вреда», — подчеркнули в прокуратуре.

При этом суд учел несоблюдение скоростного режима на проблемном участке дороги, в связи с чем размер взыскиваемых сумм уменьшили до 200 тыс. рублей

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