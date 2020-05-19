Жительница Алтая отсудила у дорожников 200 тыс. рублей за поврежденный автомобиль

«Оставлено без изменения решение Яровского районного суда о частичном удовлетворении исковых требований истца, в пользу которого взысканы суммы материального ущерба в размере 200 000 рублей, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, компенсация морального вреда в размере 8 000 руб., а также судебные расходы», — рассказали в ведомстве.