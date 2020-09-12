Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 сентября 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости

Жительница Алтайского края пострадала в жестком ДТП с лошадью на Чуйском тракте

Поздним вечером 11 сентября в Онгудайском районе на Чуйском тракте 53-летний водитель ВАЗ 210740 допустил наезд на лошадь, выбежавшую на проезжую часть.

ДТП с лошадью на Чуйском тракте
ДТП с лошадью на Чуйском тракте
Инцидент Барнаул

В результате аварии пострадала пассажирка с Алтайского края 1951 года рождения. Ее госпитализировали в больницу, пишет Инцидент Барнаул.

Сообщается, что туристы направлялись со стороны села Онгудай в направлении села Акташ. На дорогу выбежала лошадь. Мужчина не справился с управлением и, перевернувшись, съехал с проезжей части.

ДТП с лошадью на Чуйском тракте
ДТП с лошадью на Чуйском тракте
Инцидент Барнаул

Водитель автомобиля был трезвый. В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Владелец животного устанавливается.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость