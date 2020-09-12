Жительница Алтайского края пострадала в жестком ДТП с лошадью на Чуйском тракте

Поздним вечером 11 сентября в Онгудайском районе на Чуйском тракте 53-летний водитель ВАЗ 210740 допустил наезд на лошадь, выбежавшую на проезжую часть.

ДТП с лошадью на Чуйском тракте

В результате аварии пострадала пассажирка с Алтайского края 1951 года рождения. Ее госпитализировали в больницу, пишет Инцидент Барнаул.

Сообщается, что туристы направлялись со стороны села Онгудай в направлении села Акташ. На дорогу выбежала лошадь. Мужчина не справился с управлением и, перевернувшись, съехал с проезжей части.

ДТП с лошадью на Чуйском тракте Инцидент Барнаул

Водитель автомобиля был трезвый. В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Владелец животного устанавливается.