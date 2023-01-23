Жительница Барнаула пожаловалась на работу городского автобуса

По словам женщины, она стояла на остановке «Аптека» (ул. Солнечная Поляна" в течение часа 22 января. Транспорт она ждала с 6:55 до 7:55.
Автобус должен был приехать в 8:35, свидетельствовали онлайн-карты.
Жительница рассказала, что «отморозила ноги и руки», а на работу поехала с пересадкой.
«Цены подняли на автобусы, а ездить как положено не научились», — добавила женщина.
Она призывает перевозчика обратить внимание на работу маршрута.
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