23 января
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Автоновости

Жительница Барнаула пожаловалась на работу городского автобуса

Жительница Барнаул пожаловалась на работу маршрута № 29, пишет «Черное и белое Барнаул».

Автобусы в Барнауле, автобус №35.
Автобусы в Барнауле, автобус №35.
Анна Зайкова.

По словам женщины, она стояла на остановке «Аптека» (ул. Солнечная Поляна" в течение часа 22 января. Транспорт она ждала с 6:55 до 7:55.

Автобус должен был приехать в 8:35, свидетельствовали онлайн-карты.

Жительница рассказала, что «отморозила ноги и руки», а на работу поехала с пересадкой.

«Цены подняли на автобусы, а ездить как положено не научились», — добавила женщина.

Она призывает перевозчика обратить внимание на работу маршрута.

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