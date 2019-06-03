Жительница Барнаула рассказала, как ее «запомнили» и выгоняют из автобусов

Из-за проблем с бесконтактной оплатой в общественном транспорте жительница Барнаула Ирина оказалась в «черном списке» — ее не хотят рассчитывать и угрожают не пускать ни в один автобус № 37. Об этом она написала в группе «Инцидент Барнаул».

Ирина рассказала, что 29 мая поехала на работу на автобусе № 37, расплачивалась бесконтактной банковской картой «Мир». Вечером того же дня на том же маршруте, по ее словам, кондуктор попыталась выгнать женщину из-за того, что валидатор не мог считать ее карту.

«По той причине, что моей вины не было, я отказалась выходить, на что мне была угроза насильного выгона из пассажироперевозящего транспорта. На следующий день ситуация повторилась», — пишет женщина.

Ей якобы угрожали, что выгонят либо остановят автобус, чтобы остальные пассажиры «повлияли», а водитель вызовет полицию. Ирина согласилась, но никто полицейских не вызвал, пишет горожанка.

«Также мне сообщили, что уже все кондукторы и водители в курсе на счет меня и пообещали, что вообще ни один автобус 37 маршрута меня не повезет, и что я обязана с собой возить наличные деньги (чему я не обязана, а это является моим правом выбора оплаты за проезд), а также чтобы я согласно правилам перевоза пассажиров «заткнулась и права не качала», — продолжает она.

В другой день Ирине сказали, что ее карту не принимают потому, что на ней нет средств. Но это неправда, уверят она.

«Теперь каждый день думаю, вытащат ли меня из автобуса или нет. Может тоже кто-то сталкивался с подобным», — спрашивает жительница Барнаула. В других автобусах оплата по карте проходит нормально, уточняет она.

Комментаторы под постом разделились во мнениях. Люди считают, что за свои права нужно бороться. Другие склоняются к тому, что проблема «раздута из ничего».

Почему карта может не работать в общественном транспорте: