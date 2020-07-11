Жителя Барнаула оштрафовали на 200 тысяч рублей за повторное вождение в пьяном виде

Установлено, что осужденный в 2017 году дважды привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
В конце 2019 года мужчина сел за руль автомобиля, нашел бутылку коньяка, выпил ее, после чего поехал в один из автомобильных магазинов города за запчастями для машины супруги.
Продавцы магазина проявили бдительность и сообщили о пьяном водителе в полицию. Водитель был остановлен сотрудниками ГИБДД.
За повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения Центральный районный суд назначил наказание в виде штрафа в сумме 200 тыс. рублей.
Напомним, что недавно Общероссийский народный фронт предложил увеличить размер некоторых штрафов для автомобилистов.
Например, предлагают переоценить проезд на красный свет — 5 тыс. рублей вместо 1 тысячи.