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Автоновости

Жителя Барнаула оштрафовали на 200 тысяч рублей за повторное вождение в пьяном виде

Центральный районный суд Барнаула признал виновным 39-летнего мужчину в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
CC0

Установлено, что осужденный в 2017 году дважды привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

В конце 2019 года мужчина сел за руль автомобиля, нашел бутылку коньяка, выпил ее, после чего поехал в один из автомобильных магазинов города за запчастями для машины супруги.

Продавцы магазина проявили бдительность и сообщили о пьяном водителе в полицию. Водитель был остановлен сотрудниками ГИБДД.

За повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения Центральный районный суд назначил наказание в виде штрафа в сумме 200 тыс. рублей.

Напомним, что недавно Общероссийский народный фронт предложил увеличить размер некоторых штрафов для автомобилистов.

Например, предлагают переоценить проезд на красный свет — 5 тыс. рублей вместо 1 тысячи.

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