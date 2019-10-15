Зима на подходе. Когда барнаульцам стоит «переобувать» автомобиль и сколько это стоит

Смена времени года всегда ставит перед автомобилистами насущный вопрос о необходимости «переобуть» своего «железного коня». В Барнауле уже на этой неделе ожидается снег, а значит в шиномонтажных мастерских будет аншлаг. Когда и как следует переобувать автомобиль и сколько это стоит — в материале altapress.ru.

Когда менять летнюю резину на зимнюю?

Для опытных автомобилистов не секрет, что самым удачным временем для осеннего «переобувания» является период, когда среднесуточная температура воздуха балансирует в пределах +5…+7 градусов.

При такой температуре летняя резина начинает терять свою эффективность. Особенно это заметно, если в ночные часы ударили заморозки и с утра на дороге наблюдается легкий гололед.

Шипы или всесезонка?

Этот вопрос задают себе многие автомобилисты. Плюсы и минусы в обоих случаях понятны.

Те, кто предпочитает всесезонку, может не озадачиваться и остаться в стороне от ажиотажа, связанного с необходимостью «переобувать» автомобиль.

В добавок к этому данная категория автовладельцев избавлена от лишних трат, что, конечно, приятно.

Шиномонтаж altapress.ru

Другое дело, что безопасности много не бывает. Например, в сервисных центрах компаний «А-Диск», «Подкова» и APS Market в беседе с корреспондентом altapress.ru на вопрос, что лучше выбрать — шипы или всесезонку, ответили, что в условиях сибирской зимы все же предпочтительнее остановиться на первом варианте.

С этим сложно не согласиться. Алтайский край — не то же самое, что Кубань и Крым, где снег может выпасть на пару дней и потом сойти.

Тонкости «обкатки» зимней резины

Многие автомобилисты опасаются устанавливать резину с шипами, пока на дорогах чистый асфальт. Они исходят из того, что езда в данном случае спровоцирует потерю шипов и в целом негативно скажется на эксплуатационных характеристиках колес.

Однако профессионалы подчеркивают, что бояться этого не стоит. Во-первых, технологии постоянно развиваются и сегодня зимняя резина совсем не та, что была 10 лет назад.

Во-вторых, езда по чистым дорогам, напротив, как правило, обеспечит подготовку новых колес к зиме. Специалисты рекомендуют «обкатывать» новую зимнюю резину. Для этого желательно проехать несколько сот километров на средней скорости, воздерживаясь от резких торможений, поворотов и разгонов.

Шины. CC0.

Такая спокойная езда даст возможность шипам, что называется, занять свое место. В итоге это позволит эксплуатировать резину как можно дольше.

Резкое же погружение новых колес в экстремальные зимние условия без предварительной обкатки, напротив, может обернуться неоправданным износом шин.

Также при обкатке новых зимних колес необходимо следить за давлением. В этом случае необходим здоровый баланс. Помните, что негативно на колесах сказываются и переизбыток, и недостаток давления. Кроме того, хоть это и не всегда просто, но для обкатки зимней резины лучше выбирать ровные участки дорог, чтобы шины не испытывали излишнего «стресса».

Сколько стоит «переобуться» в Барнауле?

Однозначно ответить на этот вопрос не так просто. Дело в том, что услуги шиномонтажа очень индивидуальны и зависят от вида конкретных работ, которые потребуются автовладельцу, от марки автомобиля, диаметра колес и так далее.

Шиномонтаж altapress.ru

Примерная «вилка» цен балансирует в широком диапазоне — от 300 до 2500 рублей. Так, если автомобилисту нужно просто «перебросить» летний комплект на зимний без необходимости бортирования, то в данном случае ценник стартует от 60 рублей за колесо.

Однако, как правило, только этим не обойтись. Сразу же к этой услуге плюсуется балансировка, которая обойдется от 120 рублей за колесо, и покупка грузиков — от 40 рублей за штуку.

В случае, если автомобилисту необходимо бортировать колесо и на имеющиеся диски ставить зимнюю резину ценник автоматически вырастает примерно в два раза.

Таким образом, базовая услуга по «переобувке» машины, если мы говорим о седане или небольшом кроссовере, начинает достигать примерно 1500 тысяч рублей.

Как правило, чем больше автомобиль, тем дороже обойдется сезонная замена шин. Поэтому максимальную цену придется выложить владельцу джипа или микроавтобуса.

Дополнительные услуги в виде правки дисков, замене вентилей и герметизации бортов также потребуют вложений.