Зимние шины заметно подорожали в России

По сравнению с 2021 годом, стоимость шин в России выросла на 46%. Об этом «Российской газете» сообщают эксперты аналитического агентства «Автостат».

Дефицита зимних шин в России пока не наблюдается, но уже многие производители и официальные поставщики запасаются в преддверии возможного повышенного спроса.

Кроме того, на рынке сократилось предложение новых машин, а следом и покрышек для них. Сегодня имеющегося запаса шин хватит на два года.

Всего насчитывается примерно 80 млн единиц, из которых 30 млн — зимние.

В среднем за одну единицу сегодня просят 6 тыс. 800 рублей. За российский комплект по итогу придется заплатить около 20 тыс. рублей, белорусский — 25 тыс., а китайский — 28 тыс. рублей.

Как объясняют эксперты, подорожание шин обусловлено общей тенденцией и инфляцией.