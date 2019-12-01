Зимой вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря вступили в силу несколько нововведений для автомобилистов России.

Запрет на несезонные покрышки

С 1 декабря до конца февраля в России законодательно запретили ездить на летней резине. Можно только на зимней. Правда, санкций за это нарушение пока не предусмотрели.

Новый экологический класс

Ввели новый экологический класс Евро-6 для транспортных средств категорий M и N по классификации Таможенного союза. К ним относятся легковые машины, автобусы, троллейбусы и любые грузовики. Принятый стандарт будет регулировать нормы к содержанию вредных веществ в выхлопных газах. Это касается только нового транспорта.

Нужно заплатить налоги

У автомобилистов остается один день, чтобы заплатить транспортный налог. Обычно все имущественные налоги ФНС требует заплатить до 1 декабря, но в 2019 году этот день выпал на воскресенье, поэтому крайний срок решили сдвинуть на понедельник 2 декабря.

Покрышки могут подорожать

С 1 декабря вводится обязательная маркировка на автомобильные шины. Это означает, что велика вероятность роста цен на эту категорию товаров.

Напомним, в России постепенно вводится обязательная маркировка на разные виды товаров. Предполагается, что она защитит потребителей от контрафакта.