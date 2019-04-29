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Автоновости

Злостных нарушителей ПДД занесут в отдельный реестр

В ГИБДД России намерены создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения, сообщил «Известиям» начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров.

Священник Барнаульской епархии проводит беседы с нарушителями ПДД.
Священник Барнаульской епархии проводит беседы с нарушителями ПДД.
Олег Богданов

По словам полковника, сейчас в ведомстве прорабатывается вопрос о введении запрета на работу в сфере пассажирских перевозок для злостных нарушителей ПДД, а также для тех, кто лишался права управлять транспортным средством. Такие люди, считает Мишуров, не могут отвечать за безопасность других участников дорожного движения и не должны нести в себе угрозу для законопослушных граждан.

Роман Мишуров,
начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России:

В ГИБДД собираются создать единую цифровую платформу, которая позволит в том числе компаниям проверять соискателей на злостные нарушения и лишение прав. В базу данных будут внесены сведения обо всех нарушителях — как россиянах, так и иностранцах.

Помимо этого, ГИБДД внесло в правительство законопроект, который обязывает иностранцев с видом на жительство пересдавать экзамены для получения права управлять автомобилем. Это же правило коснется россиян, имеющих водительское удостоверение другого государства.

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