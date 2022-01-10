Злостное лихачество. Кого из нарушителей ПДД в 2022-м будут наказывать тюремным сроком

До трех лет лишения свободы грозит автомобилистам за неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час.
Также наказание до двух лет колонии предусмотрено для водителей, лишенных права управлять транспортным средством и пойманных за рулем. Об этом сказано в новом законе об уголовной ответственности за превышение скорости, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Кроме тюремного срока, закон предполагает для злостных нарушителей ПДД штраф от 300 до 500 тыс. рублей (либо в размере зарплаты за период 2−3 года).
Ввести штраф 5 тыс. рублей за опасное вождение хотят в 2022-м, ранее рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Отметим: если автомобилист не остановит машину по требованию сотрудников ГИБДД, то санкции могут составить 40 тыс. рублей. А если в салоне с нетрезвым водителем находится ребенок, то штраф вырастет с 30 до 50 тыс. рублей.