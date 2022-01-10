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Автоновости

Злостное лихачество. Кого из нарушителей ПДД в 2022-м будут наказывать тюремным сроком

Уголовную ответственность ввели для злостных нарушителей ПДД в новом году. Соответствующий закон вступил в силу 10 января. Кого из водителей будут наказывать тюремным сроком и на сколько лет лихачей могут лишить свободы — в разборе altapress.ru.

Автомобиль. Мужчина за рулем.
Автомобиль. Мужчина за рулем.
СС0
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Кого и на сколько могут отправить в тюрьму за нарушение ПДД?

До трех лет лишения свободы грозит автомобилистам за неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час.

Также наказание до двух лет колонии предусмотрено для водителей, лишенных права управлять транспортным средством и пойманных за рулем. Об этом сказано в новом законе об уголовной ответственности за превышение скорости, опубликованном на официальном портале правовой информации.

2
Как еще будут наказывать злостных нарушителей ПДД?

Кроме тюремного срока, закон предполагает для злостных нарушителей ПДД штраф от 300 до 500 тыс. рублей (либо в размере зарплаты за период 2−3 года).

За рулем автомобиля.
За рулем автомобиля.
pixabay.com.
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Какие штрафы для нарушителей ПДД также введут в новом году?

Ввести штраф 5 тыс. рублей за опасное вождение хотят в 2022-м, ранее рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Отметим: если автомобилист не остановит машину по требованию сотрудников ГИБДД, то санкции могут составить 40 тыс. рублей. А если в салоне с нетрезвым водителем находится ребенок, то штраф вырастет с 30 до 50 тыс. рублей.

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