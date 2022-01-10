Злостное лихачество. Кого из нарушителей ПДД в 2022-м будут наказывать тюремным сроком

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Кого и на сколько могут отправить в тюрьму за нарушение ПДД?

До трех лет лишения свободы грозит автомобилистам за неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час.

Также наказание до двух лет колонии предусмотрено для водителей, лишенных права управлять транспортным средством и пойманных за рулем. Об этом сказано в новом законе об уголовной ответственности за превышение скорости, опубликованном на официальном портале правовой информации.