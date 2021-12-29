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Автоновости

О подорожании ОСАГО предупредили водителей

Цена полиса автогражданской ответственности (ОСАГО) для некоторых российских водителей может вырасти до 60%, рассказал «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

ОСАГО.
ОСАГО.
Михаил Хаустов

По его словам, рост связан с увеличением выплат по жизни и здоровью в четыре раза и отменой учета износа деталей по ОСАГО. При этом, уточнил он, редко становящиеся виновниками ДТП водители почти не заметят подорожания.

22 декабря сообщалось, что министерство финансов договорилось с профильными ведомствами об изменениях в системе обязательного автострахования, и выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО могут увеличиться до 2 млн рублей, пишет Lenta.ru.

Предусматривается, что вырастет порог компенсаций за ущерб жизни и здоровью, а также при их расчете будет введен запрет на учет возраста и износа пострадавшего автомобиля.

Между тем Алтайский край вошел в число лидеров в Сибири по жалобам на страховые компании.

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