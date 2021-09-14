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Экономика

Алтайский край вошел в число лидеров в Сибири по жалобам на страховые компании

Алтайский край по итогам семи месяцев 2021 года вошел в тройку лидеров по числу жалоб на работу страховых компаний, пишет РБК со ссылкой на Банк России.

ОСАГО.
ОСАГО.
Михаил Хаустов

Первое место заняла Новосибирская область, откуда поступило 483 жалобы. На втором месте оказался Красноярский край, где на деятельность страховщиков пожаловались 443 раза.

Тройку лидеров в рейтинге замыкает Алтайский край. С января по июль в регионе зафиксировали 387 обращений, что на 72% больше, чем годом ранее.

Всего за семь месяцев этого года в Сибири поступило 2,5 тыс. обращений, что на 45% больше, чем в прошлом году.

«Три четверти обращений касались ОСАГО, в основном речь шла о неверном применении коэффициента бонус-малус. Увеличилось количество претензий к страховщикам из-за проблем с покупкой е-ОСАГО и бумажных полисов, в том числе по причине отсутствия бланков», — сообщили в Сибирском ГУ Банка России.

Также сибиряки стали чаще начинать споры по поводу ремонта пострадавшего в ДТП автотранспорта.

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