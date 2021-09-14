Алтайский край вошел в число лидеров в Сибири по жалобам на страховые компании

Первое место заняла Новосибирская область, откуда поступило 483 жалобы. На втором месте оказался Красноярский край, где на деятельность страховщиков пожаловались 443 раза.
Тройку лидеров в рейтинге замыкает Алтайский край. С января по июль в регионе зафиксировали 387 обращений, что на 72% больше, чем годом ранее.
Всего за семь месяцев этого года в Сибири поступило 2,5 тыс. обращений, что на 45% больше, чем в прошлом году.
«Три четверти обращений касались ОСАГО, в основном речь шла о неверном применении коэффициента бонус-малус. Увеличилось количество претензий к страховщикам из-за проблем с покупкой е-ОСАГО и бумажных полисов, в том числе по причине отсутствия бланков», — сообщили в Сибирском ГУ Банка России.
Также сибиряки стали чаще начинать споры по поводу ремонта пострадавшего в ДТП автотранспорта.