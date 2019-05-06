Знаменитый автозавод распродает имущество из-за долгов

Обанкротившийся Запорожский автомобильный завод начал распродавать имущество и цеха из. Список выставленного на продажу появился на сайте Центральной универсальной товарной биржи Украины, пишет ФАН.

Всего в списке фигурирует 22 объекта: это и склады, и цеха, и котельные, и другое. Общая стоимость лота составляет 419,3 млн гривен (15,8 млн долларов).

Положение ЗАЗа резко ухудшилось в прошлом году. Производство было сокращено почти в 13 раз. Непокрытый убыток предприятия к началу 2019 года составил 3,248 млрд гривен (122,5 млн долларов).

В корпорации «Укравто», в которую входит ЗАЗ заявили, что тяжелое положение завода связано с резким падением внутреннего рынка новых автомобилей, потерями внешних рынков сбыта и девальвацией гривны.