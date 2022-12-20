20 декабря
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Автовесна

С двух ДТП за полчаса и 9-балльных пробок началось утро барнаульцев

Утро 20 декабря в Барнауле не задалось. За сутки в городе выпало много снега, что спровоцировало серьезные заторы и ДТП на дорогах города.

Светофор в Барнауле.
Светофор в Барнауле.
Анна Зайкова.

Движение сильно затруднено по пр. Калинина в обе стороны, по ул. Цеховой, по ул. Пионеров в сторону пл. Текстильщиков.

Менее серьезные заторы образовались на ул. Профинтерна, ул. Сизова, на пр. Комсомольском.

Пр. Строителей стоит, барнаульцы едут по нему с Павловского тракта (который тоже скован), с ул. Власихинской и Советской Армии (на обеих улицах серьезные пробки). На Павловском тракте ДТП в районе МФЦ. Также авария произошла при выезде с пр. Строителей на Павловский тракт.

По ул. Кутузова, по шоссе Ленточный Бор проехать тяжело.

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