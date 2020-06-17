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Автовесна

В России введут стандарт летнего содержания автодорог

Национальный стандарт летнего содержания дорог разработан в России и будет принят к 2021 году. В нем предполагается три уровня работа, пишут «Известия».

Р-256 Чуйский тракт.
Р-256 Чуйский тракт.
http://rosavtodor.ru/ (CC BY 4.0)

Стандарт выделяет три уровня летнего ремонта дорог: высокий, средний и допустимый. Он позволит владельцам трасс выбрать режим обслуживания в зависимости от имеющегося финансирования, которого в регионах чаще всего недостаточно.

Например, к допустимому уровню будут отнесены дороги, соответствующие минимальным требованиям, указанным в межгосударственном стандарте от 2014 года и российском стандарте о безопасности движения от 2017 года.

Высокий уровень обслуживания трасс не допускает наличие колейности или трещин. Кроме этого, на устранение нарушений высокого уровня дорог дается в среднем от 1 до 7 дней. По другим категориям дорог — до 14 дней.

Немаловажно и то, что стандарт установит требования к содержанию светофоров, дорожных знаков, разметки, остановок общественного транспорта.

К примеру, по знакам большинство описанных дефектов (загрязнение, повреждение изображения, наклон более 15 градусов и другие) дорожники должны будут исправить за 1−7 суток, по разметке — 3−30 суток, по остановкам — 5−20 суток.

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