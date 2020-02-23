«А ты своему что?»: какие подарки делали своим фаворитам российские императрицы

Как известно, на восемнадцатый век в нашей стране выпало два ярких явления. Это Эпоха дворцовых переворотов, длившаяся с 1725 по 1762 годы, когда правителей менялись, как в калейдоскопе, и расцвет фаворитизма.
Фаворитизм (от итальянского favorito — любимый) был свойственен всем европейским монархиям 17−18 веков и суть его, если говорить просто, заключалась в том, что у правителя страны были свои любимчики, которых он осыпал почестями и подарками. И совсем не обязательно фаворита с монархом связывала любовная связь. Но и это имело место.
Поскольку далеко не все, кто оказывался на престоле, были наделены выдающими умственными или моральными качествами, то и урон государственной казне они нанесли немалый. В том числе на подарки особам, приближенным к императору.
Один из самых ярких примеров — Анна Иоанновна, представительница династии Романовых, правящая страной с 1730 по 1740 годы.
Управлять огромной империей неумная, ленивая (да и некрасивая, чего уж там) наследница прибыла из Курляндии, откуда за ней последовал ее сердечный друг Эрнст Иоганн Бирон. Он стал первым фаворитом, который имел огромное влияние на политику (собственно, он и правил страной, как считают некоторые) а время получило название «бироновщина».
Бирон получил от Анны титул герцога Курляндского, щедрые подарки, а главное, доступ к государственной казне, из которой он, по оценкам некоторых специалистов, получал около миллиона рублей в год, что сделало его одним из богатейших людей страны.
Еще одна государыня, Елизавета Петровна (младшая дочь Петра Первого) занимала престол с 1741 по 1762 год. У нее было несколько фаворитов, из которых самым затратным проектом оказался Алексей Разумовский, которому Елизавета пожаловала из личных владений три села в Можайском уезде, потом село Перово под Москвой, в котором он устроил роскошную усадьбу за казенный счет.
В 1762 году эпоха Дворцовых переворотов закончилась со вступлением на престол Екатерины II, урожденной Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской, которая правила Российской империей последующие 34 года.
Екатерина Великая была безусловно, личностью совсем другого масштаба, чем Анна Иоанновна, как в политических, так и личных делах. А уж про количество фаворитов слагают легенды.
По некоторым свидетельствам, расходы на подарки любовникам императрицы составляли примерно 90 миллионов рублей в год, что сопоставимо с бюджетом страны. Так Григорий Орлов, пользовавшейся милостью царицы дольше всех — целых 12 лет, получил, в числе прочего, титул графа, чин камергера, шпагу, усыпанную бриллиантами.
Григорию Потемкину-Таврическому (который был тоже выдающейся личностью и политическим деятелем) был сначала пожалован чин камер-юнкера и 400 душ крестьян. А в общем он получил за время благосклонности царицы 37 тысяч душ и миллионы из казны.
Самым молодым любовником стал последний протеже Екатерины, Платон Зубов, который был моложе своей монаршей любовницы на 38 лет.
Этому красивому, но абсолютно недалекому товарищу в потоке царских благодеяний было подарено 13 тысяч крестьян, звание генерал-майора, драгоценности, одежда, многочисленные должности и награды. Например, орден Александра Невского, Святой Анны и многие другие.