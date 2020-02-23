«А ты своему что?»: какие подарки делали своим фаворитам российские императрицы

В предпраздничные дни, когда дамы решают, что подарить мужчине на 23 февраля, редакция altapress.ru решила вспомнить некоторые факты отечественной истории. Например, что дарили своим фаворитам российские императрицы.

Как известно, на восемнадцатый век в нашей стране выпало два ярких явления. Это Эпоха дворцовых переворотов, длившаяся с 1725 по 1762 годы, когда правителей менялись, как в калейдоскопе, и расцвет фаворитизма.

Фаворитизм (от итальянского favorito — любимый) был свойственен всем европейским монархиям 17−18 веков и суть его, если говорить просто, заключалась в том, что у правителя страны были свои любимчики, которых он осыпал почестями и подарками. И совсем не обязательно фаворита с монархом связывала любовная связь. Но и это имело место.

Поскольку далеко не все, кто оказывался на престоле, были наделены выдающими умственными или моральными качествами, то и урон государственной казне они нанесли немалый. В том числе на подарки особам, приближенным к императору.

Один из самых ярких примеров — Анна Иоанновна, представительница династии Романовых, правящая страной с 1730 по 1740 годы.

Анна Иоановна СС0 , via Wikimedia Commons

Управлять огромной империей неумная, ленивая (да и некрасивая, чего уж там) наследница прибыла из Курляндии, откуда за ней последовал ее сердечный друг Эрнст Иоганн Бирон. Он стал первым фаворитом, который имел огромное влияние на политику (собственно, он и правил страной, как считают некоторые) а время получило название «бироновщина».

Бирон получил от Анны титул герцога Курляндского, щедрые подарки, а главное, доступ к государственной казне, из которой он, по оценкам некоторых специалистов, получал около миллиона рублей в год, что сделало его одним из богатейших людей страны.

Еще одна государыня, Елизавета Петровна (младшая дочь Петра Первого) занимала престол с 1741 по 1762 год. У нее было несколько фаворитов, из которых самым затратным проектом оказался Алексей Разумовский, которому Елизавета пожаловала из личных владений три села в Можайском уезде, потом село Перово под Москвой, в котором он устроил роскошную усадьбу за казенный счет.

Елизавета Петровна korolev.msk.ru/books/919/kalendar2008 08 /kalendar2008 08 /h02-t.htm /kalendar2008/h02-t.htm

В 1762 году эпоха Дворцовых переворотов закончилась со вступлением на престол Екатерины II, урожденной Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской, которая правила Российской империей последующие 34 года.

Екатерина Великая была безусловно, личностью совсем другого масштаба, чем Анна Иоанновна, как в политических, так и личных делах. А уж про количество фаворитов слагают легенды.

По некоторым свидетельствам, расходы на подарки любовникам императрицы составляли примерно 90 миллионов рублей в год, что сопоставимо с бюджетом страны. Так Григорий Орлов, пользовавшейся милостью царицы дольше всех — целых 12 лет, получил, в числе прочего, титул графа, чин камергера, шпагу, усыпанную бриллиантами.

Екатерина Вторая СС0 , via Wikimedia Commons

Григорию Потемкину-Таврическому (который был тоже выдающейся личностью и политическим деятелем) был сначала пожалован чин камер-юнкера и 400 душ крестьян. А в общем он получил за время благосклонности царицы 37 тысяч душ и миллионы из казны.

Самым молодым любовником стал последний протеже Екатерины, Платон Зубов, который был моложе своей монаршей любовницы на 38 лет.

Этому красивому, но абсолютно недалекому товарищу в потоке царских благодеяний было подарено 13 тысяч крестьян, звание генерал-майора, драгоценности, одежда, многочисленные должности и награды. Например, орден Александра Невского, Святой Анны и многие другие.