Знаете ли вы, что жизненный потенциал человеческого организма намного превышает 100 лет? Но мы сами во многом «помогаем» сократить отмеренный нам век. Согласно данным статистики, средняя продолжительность жизни в России по итогам 2018 года составила более 73 лет. Следующий рубеж планируется достигнуть к 2024 году — 78 лет.

Совсем недавно об этом говорили в Барнауле ведущие эксперты России и стран СНГ, приехавшие на форум «Здоровый образ жизни и активное долголетие на Алтае». По словам экспертов, медицина сегодня меняет направление своей работы в сторону профилактики заболеваний. Прожить долго и без болезней возможно, если следить за своим здоровьем и придерживаться здорового образа жизни. Необходимо ответственное отношение каждого человека к своему организму, ведь многие заболевания, появившись, обретают хроническую форму. А «волшебной» таблетки, которая спасала бы нас от всех недугов, увы, не существует!

Алтай — курортный край! Фото из архива Санатория Центросоюза РФ , г. Белокуриха.

На Алтае уже много лет ведется работа ученых над поиском и внедрением новых методик оздоровления и реабилитации после перенесенных заболеваний. В Белокурихе действует Алтайский НИИ курортологии, который является филиалом Сибирского федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства. Сотрудники научно-исследовательского института — это специалисты Белокурихи, Барнаула и Томска. Они анализируют, оценивают и помогают совершенствовать имеющиеся методики и программы для развития российской курортологии. Прежде всего исследования связаны с изучением природных лечебных факторов Алтайского края и разработкой на их основе новых методов и способов лечения. У региона очень мощный потенциал, который необходимо использовать.

Бассейн. Фото из архива Санатория Центросоюза РФ , г. Белокуриха.

За помощью в поддержании своего здоровья далеко ехать не надо. Посетить санатории Алтайского края можно в любое время года. Гостей ждет мягкий климат, девственная природа и чистый целебный воздух с повышенной ионизацией. Лечебные местности Алтайского края подходят как для оздоровления, так и для спокойного отдыха души и тела. Санатории Барнаула, Белокурихи, Ярового предлагают гостям традиционное санаторно-курортное лечение, а также инновационные методы лечения и диагностики, сервис, соответствующий мировому уровню, развитую инфраструктуру, качественную организацию досуга для взрослых и детей.

Хвойная ванна. Фото из архива Санатория Центросоюза РФ , г. Белокуриха.

Об этом говорят и многочисленные награды. Так, например, Белокуриху шесть раз подряд называли лучшим федеральным курортом России по итогам форума «Здравница». Основной лечебный фактор на этом курорте — климат и радоновые ванны. Радоновые воды используют при заболеваниях крови, сердечно-сосудистой системы, головного мозга, ослаблении иммунитета, переутомлении. В целях оздоровления при помощи пантовой продукции Белокуриху посещает половина России. Пантовые ванны, так же как и другие процедуры на основе пантового сырья, основанные на вытяжке из рогов маралов, имеют массу полезных свойств, среди которых — лечение радикулитов, заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем и даже полового бессилия. Именно в этих уникальных процедурах Алтая — перспектива и огромный потенциал медицинского туризма в Алтайском крае.

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Наталья Вдовина