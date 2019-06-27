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Алтай — курортный край. Лечение и сервис здравниц нашего региона ничуть не отличается от мировых курортных аналогов

Об этом нам рассказал главный специалист-эксперт по санаторно-курортному делу и медицинской реабилитации минздрава Алтайского края, директор Алтайского НИИ курортной медицины и лечебно-оздоровительного туризма, д. м. н., профессор Сергей Кудрявский.

Сергей Кудрявский.
Сергей Кудрявский.
Фото из архива Сергея Кудрявского.

Знаете ли вы, что жизненный потенциал человеческого организма намного превышает 100 лет? Но мы сами во многом «помогаем» сократить отмеренный нам век. Согласно данным статистики, средняя продолжительность жизни в России по итогам 2018 года составила более 73 лет. Следующий рубеж планируется достигнуть к 2024 году — 78 лет.

Совсем недавно об этом говорили в Барнауле ведущие эксперты России и стран СНГ, приехавшие на форум «Здоровый образ жизни и активное долголетие на Алтае». По словам экспертов, медицина сегодня меняет направление своей работы в сторону профилактики заболеваний. Прожить долго и без болезней возможно, если следить за своим здоровьем и придерживаться здорового образа жизни. Необходимо ответственное отношение каждого человека к своему организму, ведь многие заболевания, появившись, обретают хроническую форму. А «волшебной» таблетки, которая спасала бы нас от всех недугов, увы, не существует!

Алтай – курортный край!
Алтай — курортный край!
Фото из архива Санатория Центросоюза РФ, г. Белокуриха.

На Алтае уже много лет ведется работа ученых над поиском и внедрением новых методик оздоровления и реабилитации после перенесенных заболеваний. В Белокурихе действует Алтайский НИИ курортологии, который является филиалом Сибирского федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства. Сотрудники научно-исследовательского института — это специалисты Белокурихи, Барнаула и Томска. Они анализируют, оценивают и помогают совершенствовать имеющиеся методики и программы для развития российской курортологии. Прежде всего исследования связаны с изучением природных лечебных факторов Алтайского края и разработкой на их основе новых методов и способов лечения. У региона очень мощный потенциал, который необходимо использовать.

Бассейн.
Бассейн.
Фото из архива Санатория Центросоюза РФ, г. Белокуриха.

За помощью в поддержании своего здоровья далеко ехать не надо. Посетить санатории Алтайского края можно в любое время года. Гостей ждет мягкий климат, девственная природа и чистый целебный воздух с повышенной ионизацией. Лечебные местности Алтайского края подходят как для оздоровления, так и для спокойного отдыха души и тела. Санатории Барнаула, Белокурихи, Ярового предлагают гостям традиционное санаторно-курортное лечение, а также инновационные методы лечения и диагностики, сервис, соответствующий мировому уровню, развитую инфраструктуру, качественную организацию досуга для взрослых и детей.

Хвойная ванна.
Хвойная ванна.
Фото из архива Санатория Центросоюза РФ, г. Белокуриха.

Об этом говорят и многочисленные награды. Так, например, Белокуриху шесть раз подряд называли лучшим федеральным курортом России по итогам форума «Здравница». Основной лечебный фактор на этом курорте — климат и радоновые ванны. Радоновые воды используют при заболеваниях крови, сердечно-сосудистой системы, головного мозга, ослаблении иммунитета, переутомлении. В целях оздоровления при помощи пантовой продукции Белокуриху посещает половина России. Пантовые ванны, так же как и другие процедуры на основе пантового сырья, основанные на вытяжке из рогов маралов, имеют массу полезных свойств, среди которых — лечение радикулитов, заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем и даже полового бессилия. Именно в этих уникальных процедурах Алтая — перспектива и огромный потенциал медицинского туризма в Алтайском крае.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Наталья Вдовина

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