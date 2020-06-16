Антицеллюлитные средства: дешево и сердито

Хотя сейчас и царит бодипозитив и принятие себя, но многие женщины с наступлением лета начинают традиционную личную кампанию против целлюлита. И это тоже их право. Мы подготовили мини-обзор бюджетной косметики, которая заслужила много положительных отзывов у пользователей сети и попала в разные рейтинги.

Начнем с небольшой ремарки: то, что в народе (и, как следствие, в маркетинговых стратегиях) называется целлюлитом, к нему отношения не имеет.

Настоящий целлюлит — это гнойное заболевание подкожной клетчатки, обычно вызванное бактериями стафилококками и стрептококкоками.

А бугорки и неровности на бедрах, ягодицах и животе, которые так раздражают многих девушек, особенно летом — это просто особенность строения жировой ткани.

Строго говоря, избавиться от такого «целлюлита» невозможно. Тогда зачем же антицеллюлитные средства? Все просто — при регулярной применении они улучшают микроциркуляцию крови и лимфоток, а также просто визуально уменьшают проявление так называемой «апельсиновой корки». Что тоже неплохо, учитывая, что речь пойдет о бюджетной косметике.

Фигура. Девушка. Пляж ССО

Миндальный антицеллюлитный скраб для тела от Анастасии Золотой Organic kitchen

Российская марка Organic kitchen в прошлом году придумала проект — выпускать средства в коллаборации с известными блогерами. Среди этой серии выпусков есть и антицеллюлитный скраб созданный вместе с популярной в Сети фитнес-блогершей Анастасией Золотой.

В составе продукта: пудра миндальных косточек, масло ши, калифорнийский миндаль.

Пользователи встретили скраб с интересом, и оценили довольно высоко. Все отмечают, в первую очередь, запах: «Приятная находка с божественным ароматом». Также многие говорят про результат: «Эффект заметен и даже очень». К недостаткам можно отнести, что банка маловата по объему — всего 100 мл. Но и цена невелика — около 250 рублей.

Чтобы кожа стала гладкой, после скраба, естественно, нужно нанести специальное средство — антицеллюлитный крем или гель. А для пущего эффекта — сделать с таким кремом массаж или обертывание. Такие продуктов много, и обычно они делятся на два типа: согревающие и охлаждающие.

Крем «Баня , массаж , сауна» от «Витэкс»

Этот крем белорусского производства, как ясно из названия, относиться к первому типу. В составе: кофеин, красный перец, масло мяты, масло лимона. Производитель обещает лимфодренажный и антицеллюлитный эффект. И многие пользователи отмечают, что толк от этого средства есть.

Другие плюсы — крем плотный, не липкий, экономичный. Есть и минусы — крем разогревает сильно и ощутимо жжет, поэтому людям с чувствительной кожей и сосудистыми звездочками вряд ли подойдет.

Объем — 200 мл, цена около 200 рублей.

Крем-актив от целлюлита Фитнес body от Floresan

Эту линию антицеллюлитных средств в интернете обсуждают много. Это и понятно — выпускаются они давно, линейка широкая, стоимость банки 100−200 рублей. Крем актив — одно из таких продуктов, который завоевал довольно много симпатий. Он так же применяется для массажей и обертываний, но в отличии от предыдущего героя, имеет легкий охлаждающий эффект.

В составе есть витамин Е, глицерин, экстракт водорослей, масло мяты, масло апельсина. Чем понравился пользователям? «Кожа на глазах становится более гладкой, упругой и эластичной», «Охлаждает и освежает», «не липкий», «не жирный», «приятный запах». Впрочем, запах некоторым кажется навязчивым.

Объем 125 мл Цена около 150 рублей