Аромат ностальгии: духи, которые все помнят

Есть женские ароматы, оригинальные версии которых, уже не выпускаются, но народная любовь не проходит. Вспомним сегодня три названия парфюмерии 70−80-х, которые до сих пор вызывают у дам сильные чувства.

Два из них: Fidji и J’ai Ose — творения модного дома Guy Laroche, еще один — Mon Parfum от дизайнера Paloma Picasso. И хотя на рынке парфюмерии попадаются новоделы Fidji и J’ai Ose, те кто знаком с оригиналами, утверждает, что это совсем не то. Правда, если повезет, можно купить настоящие винтажные духи на специальных интернет-площадках.

Fidji от Guy Laroche

Аромат, получивший название в честь островного государства Фиджи, увидел свет в 1966 году под рекламным слоганом: «Женщина — это остров, а „Фиджи“ — ее духи». Кстати, эксперты считают название этого парфюма, которое «как вздох, как шум волны», одним из самых удачных находок нейминга. Аромат создала талантливая женщина-парфюмер Жозефина Катапано, а флакон с черной лентой — дизайнер Серж Мансо. Сам аромат его создатели описывали как «Пылкий, тонкий и яркий»

Пирамида этого цветочного зеленого аромата ирис, гальбан, тубероза, жасмин, гвоздика, роза, сандал, амбра, пачули.

J’ai Ose от Guy Laroche

J’ai Ose — еще один суперхит дома Ги Лярош, который был любимым в нашей стране в восьмидесятые. Как считают поклонники винтажной парфюмерии, J’ai Ose сегодня — один из самых редких винтажных парфюмом, оригинал которого найти очень трудно. По легенде, формула аромата держалась в секрете, и считается, что он до сих пор не раскрыт. Духи, название которых переводиться с французского как «Я осмелилась», увидели свет в 1977 году. Дом Guy Laroche и презентовал их, как «духи независимой женщины, уверенной в своем вкусе и выборе».

Дизайн флакона создал тот же скульптор Серж Мансо, а сам аромат — парфюмер Макс Гаварри. И хотя, как говорилось выше, точная формула не подлежит разглашению, но в композиции этого насыщенного амбрового-полуцветочного аромата есть жасмин, ромашка, иланг-иланг, мирт, пачули, ветивер, сандал и пряности.

Mon Parfum от Paloma Picasso

Те, кто застал 80-е и первые выпуски на русском вожделенного журнала Burda Moden, помнят черно- красную рекламу Mon Parfum от ювелирного дизайнера Паломы Пикассо. И хотя этот аромат официально не входит в число легенд парфюмерии (в отличие от Fidji и J’ai Ose), в нашей стане он был был невероятно любим и популярен.

Ибо все в нем казалось квинтэссенцией шика: и сама Палома Пикассо, дочь великого художника с черным каре и фирменной красной помадой, и аромат: яркий, роскошный, шлейфовый. В общем, самые что ни на есть восьмидесятинские восьмидесятые.

Mon Parfum от Paloma Picasso дизайнер выпустила в 1984 году. В композицию этого шипрового аромата входят: кориандр, дягиль, гвоздика, иланг-иланг, гиацинт, жасмин, пачули, цибетин, дубовый мох, сандал, ветивер, табачные ноты, мускус.