Браслет на ногу: как носить летом 2020?

Прошла ровно половина лета, а значит еще не поздно воплотить в жизнь модные идеи, до которых раньше не доходили руки. Точнее, ноги — потому что браслеты на ноги — самый яркий тренд этого сезона. О них и других актуальных украшениях лета 2020 — в обзоре на altapress.ru.

Анклеты, а именно так называются браслеты на ногу, периодически появляются на модной повестке дня. Так было в конце 50-х — начале 60-х (вспомните знаменитую фотографию блистательной Авы Гарднер с тонкой золотой цепочкой на щиколотке) и в конце 90-х — начале нулевых. Разумеется, есть страны где мода на ножные браслеты не проходит тысячелетиями, например, в Индии. Что касается остального мира, то возвращение анклетов началось еще в прошлом году, а к лету 2020 только набрало обороты. Главное новшество в том, что из пляжной моды этот аксессуар перекочевал в повседневную и даже вечернюю. Оно и понятно, с пляжами нам этим летом не очень повезло.

С кроссовками

Самый непривычный и он же — самый модный способ выгуливать анклеты — с грубыми кроссовками и белыми носками. Кстати, цепи из желтого и белого металлов — самый актуальный вид анклетов. Плетение и размеры могут быть разными.

С подвесками

Впрочем, крупные брутальные цепи — все же очень смелый вариант. Есть более женственное, но не менее актуальное решение — пара тонких цепочек с подвесками или камнями. Серебро, золото, или их имитация — не важно. Носить можно как с брюками, так и юбками.

С вечерними туфлями

Еще один свежий тренд — анклеты в компании не с привычными шлепанцами и сандалиями, а с респектабельными вечерними туфлями. Что касается самим анколетов, то еще один модный, но провокационный материал для них — мелкий жемчуг. Ироничное обыгрывание темы классического жемчужного колье.

Кроме браслетов на ноги есть и другие актуальные аксессуары лета 2020.

Броские украшения

Так называемые стейтмент украшения — еще один мега заметный тренд 2020. Причем, заметный во всех смыслах. Statement — это украшение-заявление, крупное, вычурное и нарочитое, из необычного материала или очень сложного дизайна. Деталь, которая призвана приковать к себе внимание и кричать о себе. Это может быть крупное кольцо, необычное колье или серьги — шандольеры. Главное, такой акцент может быть один.

Цепи

Хотя мода на цепи началась пару сезонов назад, их нельзя не упомянуть, поскольку этот тренд тоже перешел в лето 2020. Цепи из металла и не только, самых разных размеров, цветов и конфигураций дают широкое поле для экспериментов. Можно сочетать разные цвета, длины, подвески. А можно выбрать один крупный чокер, как у Bottega Veneta и убить сразу двух зайцев — это и цепь, и стейтмент.