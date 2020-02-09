Бюджетная косметика: губные помады, которые не разочаруют

Обычно в косметичке у среднестатистической женщины несколько помад — под разные случаи, наряд и настроение. Как выбрать качественные и бюджетные варианты помад и блесков для губ? Altapress.ru подготовил подборку хитов, составленную по отзывам бьюти-блогеров и обычных пользователей.

Нюдовая помада — Lip cream от Eveline

Жидкая матовая помада польской марки полюбилась многим девушкам, оставляющим свои отзывы на бьюти-форумах тем, что приятно удивляет качеством при очень скромной цене. У нее удобный апликатор, которым легко наносить продукт, флакон с ограничителем. А также приятная текстура, она плотно ложится на губы и достаточно долго держится. Также пользователи отметили удачную гамму теплых, бежево-коричневых оттенков.

Цена — около 200 рублей

Блеск для губ — Brillance Hypnotique от Vivienne Sabo

Блеск для губ с шиммером Brillance Hypnotique от российской марки Vivienne Sabo (позиционирующей себя, правда, как французская), заслужил хвалебные отзывы и у бьюти-экспертов, и у простых покупателей. Кстати, у этого недорогого бренда немало качественных хитов. Среди них этот гель с эффектом бриллиантового сияния.

У него есть такие плюсы, отмечаемые пользователями — удобная кисточка, достаточно большая стойкость (до 3 часов) и очень красивый переливающийся финиш на губах.

Цена 200−300 рублей.

Помада ССО

Стойкая помада — LipFinity от Max Factor

По поводу этой помады от американской марки Max Factor идут активные споры на бьюти-форумах, но положительных отзывов все же больше. Помада интересна тем, что с ней прилагается праймер — основа, на которую она должна наноситься, чтобы лучше держалась. По поводу стойкости мнения расходятся кто-то пишет, что ее «ничем не смоешь», кто-то, что держится она средне, не дольше 4 часов.

Среди плюсов отмечают интересную гамму ярких оттенков, которые, кстати, обладают большей стойкостью, чем светлые. Так же положительно отзываются от атласном финише, рядком у стойких помад.

Цена около 500 рублей

Увлажняющая помада- Maybelline Hydra Extreme

Классическая увлажняющая помада на каждый день, кремовой текстуры. Большинству девушек нравиться тем, что имеет SPF-15, коллаген в составе, хорошо увлажняет губы, не затекает за контуры. Так же хвалят то, что она смотрится на губах естественно, но не бледно, и имеет богатую гамму розовых оттенков — от нежных до ягодных.

Цена — около 200 рублей