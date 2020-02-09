Бюджетная косметика: губные помады, которые не разочаруют

Нюдовая помада — Lip cream от Eveline
Жидкая матовая помада польской марки полюбилась многим девушкам, оставляющим свои отзывы на бьюти-форумах тем, что приятно удивляет качеством при очень скромной цене. У нее удобный апликатор, которым легко наносить продукт, флакон с ограничителем. А также приятная текстура, она плотно ложится на губы и достаточно долго держится. Также пользователи отметили удачную гамму теплых, бежево-коричневых оттенков.
Цена — около 200 рублей
Блеск для губ — Brillance Hypnotique от Vivienne Sabo
Блеск для губ с шиммером Brillance Hypnotique от российской марки Vivienne Sabo (позиционирующей себя, правда, как французская), заслужил хвалебные отзывы и у бьюти-экспертов, и у простых покупателей. Кстати, у этого недорогого бренда немало качественных хитов. Среди них этот гель с эффектом бриллиантового сияния.
У него есть такие плюсы, отмечаемые пользователями — удобная кисточка, достаточно большая стойкость (до 3 часов) и очень красивый переливающийся финиш на губах.
Цена 200−300 рублей.
Стойкая помада — LipFinity от Max Factor
По поводу этой помады от американской марки Max Factor идут активные споры на бьюти-форумах, но положительных отзывов все же больше. Помада интересна тем, что с ней прилагается праймер — основа, на которую она должна наноситься, чтобы лучше держалась. По поводу стойкости мнения расходятся кто-то пишет, что ее «ничем не смоешь», кто-то, что держится она средне, не дольше 4 часов.
Среди плюсов отмечают интересную гамму ярких оттенков, которые, кстати, обладают большей стойкостью, чем светлые. Так же положительно отзываются от атласном финише, рядком у стойких помад.
Цена около 500 рублей
Увлажняющая помада- Maybelline Hydra Extreme
Классическая увлажняющая помада на каждый день, кремовой текстуры. Большинству девушек нравиться тем, что имеет SPF-15, коллаген в составе, хорошо увлажняет губы, не затекает за контуры. Так же хвалят то, что она смотрится на губах естественно, но не бледно, и имеет богатую гамму розовых оттенков — от нежных до ягодных.
Цена — около 200 рублей