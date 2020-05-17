Бюджетная косметика: румяна и бронзеры, которые удивляют качеством

Весна в этом году такая теплая, что многие успели даже загореть. А это значит, что пришло время переходить на летнюю версию макияжа. Так что румяна и бронзеры — самые актуальные летние продукты. Altapress.ru подготовил обзор бюджетных вариантов, которые стали хитами у бьюти-блогеров и покупательниц.

Если румяна — классический продукт, который используют в визаже, что бы придать свежесть лицу и скорректировать его форму, то бронзер (иногда его называют бронзатор) появился в нашем бьюти-арсенале сравнительно недавно. Хотя функция у него та же — придавать свежесть за счет создания эффекта загара и корректировать форму. В нашей небольшой подборке и кремообразные и классические сухие румяна и бронзеры, в ценовой категории до 500 рублей.

Девушка. Лицо. Изображение Anastasiya Babienko с сайта Pixabay

Румяна Pommes De Paradis от Vivienne Sabo

Сравнительно новый кремовый продукт от марки Vivienne Sabo, позиционирующей себя как французская, довольно быстро заслужил внимание и положительные отзывы в Сети. Почему? Блогеры и пользователи отмечают, что, несмотря на яркий цвет, при нанесении румяна ложатся полупрозрачно, выглядят естественно, хорошо растушевываются. Из плюсов отметили и экономичный расход. К недостаткам можно отнести сладковатый фруктовый запах (многим, впрочем, он нравиться) и скромная палитра — всего 2 оттенка.

Зато цена — около 350 рублей.

Румяна Velvet Blush от Divage

Сухие румяна от российского бренда Divage, напротив, выпускается давно и относится к хитам бренда. Чем они полюбились девушкам? Покупательницы пишут, что продукт «не пылит», имеет шелковистую текстуру. При нанесении на лицо, получается заметный, но деликатный цвет. Так же отмечают что румяна «ложатся ровно, не скатываются», «цвет естественный», «не осыпаются, мало расходуются». В палитре представлено шесть оттенков.

Цена 300−400 рублей.

Бронзер. Макияж. ССО

Бронзирующая пудра с пантенолом Bronze Sun Powder Panthenol от Bell

Сухой бронзер от бюджетной польской марки Bell представлен палитрой из 6 цветов, из которой три — моноцвета и три — двойных. Среди достоинств, про которые говорят те, кто пользовался: приятная текстура, продукт «невесомый, тонкой вуалью ложится на лицо», «матирует, но не сушит кожу», «подошел для моей чувствительной кожи». Единственная ложка дегтя — что в упаковке не предусмотрено спонжа.

Цена 350−450 рублей.

Бронзер Bronze d’or от Estrade

Настоящий бюджетный хит на бьюти-форумах — бронзер от российского бренда Estrade, туманно позиционирующего себя европейским. Сухой бронзер с сатиновой текстурой и легким шиммером (мерцающими частичками), понравился тем, что на лице при нанесении выглядит «очень выигрышно за счет того, что частички очень мелкие». Пользователи высоко оценивают текстуру, которая, хоть и сухая, но «больше напоминает кремовую», «абсолютно не пылит». И оттенок, хоть и единственный, но удачный, по мнению тех же пользователей: «без лишних кирпичных отливов».

Цена 300−400 рублей