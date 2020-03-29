Бюджетная косметика: 3 средства для волос, которые работают

В условиях экономического кризиса многие переходят на более дешевую бьюти-продукцию. Но, при этом не хочется потерять в качестве. Редакция подготовила небольшой обзор бюджетных средств по уходу за волосами, которые работают.

Как известно, для каждого типа волос есть свое главное стратегическое средство: для какого то самое важное, бальзам, для какого — шампунь, для какого то-маска. Мы выбрали продукты, в зависимости от типа волос, которые активно обсуждались посетителями косметических и бьюти-блогерами.

Шампунь для нормальных и жирных волос

Обладательницы жирных волос (и нормальных, склонных к жирности), знают, что самая раздражающая проблема в том, что волосы быстро засаливаются и теряют товарный вид. Некоторым приходится мыть голову каждый день, поэтому многие находятся в поисках средства, которое позволит продлить хоть немного перерыв между «головомойками». Шампунь SCHAUMA 7 Трав от Schwarzkopf многие пользователи отмечают, как бюджетный, но при этом качественный вариант. Среди самых важных плюсов: «Благодаря этому шампуню волосы оставались свежими по 4−5 дней вместо моих обычных 2-х», «хорошо пенится», «волосы мягкие и блестят». Еще одно важное качество — это то, что «после мытья волосы выглядят объемными», ибо отсутствие объема — еще одна проблема, знакомая и тем, у кого жирные волосы. И конечно, цена — колого 150- рублей за 225 мл.

Девушка. Волосы ССО

Бальзам для окрашенных волос

Женщинам, которые регулярно окрашивают волосы, не нужно объяснять, что одна из проблем — это быстрое вымывание цвета волос. А, чем быстрее он вымывается, тем чаще надо красить снова. Это ударяет и по бюджету, и по здоровью волос. Поэтому качественный бальзам -ополаскиватель — важнейший продукт в уходе за окрашенными волосами. Пользовательницы делятся своими бьюти-находками среди демократичных марок профессиональной косметики. Одна из них бальзам для окрашенных волос Color Care о российского бренда Kapous. Те, кто пользовался, отмечают, что он «легко наносится, не течет», «бальзам не утяжеляет и не склеивает волосы», «краска смывается медленнее».

Среди минусов некоторые называют слишком сильный карамельный аромат, но некоторым он нравится. Цена около 300 рублей за 350 мл.

Девушка. Волосы ССО

Маска для сухих волос

Девушках которые имеют сухие волосы (особенно кудрявые), знают, что основная забота — это вернуть им бодрый живой вид, что бы они не висели безжизненной, тусклой паклей. Поэтому средство номер один в уходе за таким типом волос — питающая и увлажняющая маска. Бюджетная находка, которая многих приятно удивила качеством — универсальная маска-масло 3в1 Fructis Тройное восстановление от Garnier. Кто-то из блогеров отметил даже что она «в разы лучше некоторых моих профессиональных масок».

Чем понравилось это средство? Волосы после нее «гладкие, напитанные и упругие», «выглядят менее пористыми», «нет ощущения липкости». Цена — около 300 рублей за 300мл.