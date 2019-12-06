Бюджетная косметика: 5 тональных средств, которые действительно работают

Тренд в макияже на свежее лицо, в котором главное — это ухоженная, сияющая кожа и ровный тон, продолжает оставаться ведущим. Altapress.ru нашел пятерку достойных внимания (по мнению бьюти- блогеров и экспертных сайтов косметики) и бюджетных тональных продуктов.

Тональный крем Healthy Mix от Bourjois

Цена — около 500−700 рублей

Это самый дорогостоящий герой нашего обзора, но, на фоне своих люксовых собратьев например, Chanel SUBLIMAGE LE TEINTЮ, который стоит в 10 раз дороже, выглядит скромнягой. Бьюти-блогеры и простые потребители ценят его за хорошую плотность покрытия и маскирующие свойства при легкости нанесения.

Плюс — увлажняющий эффект. Среди минусов — не очень богатая палитра оттенков, большинство из которых желтит.

Тональный крем Foundation Luminous от DIVAGE

Цена около 300 рублей.

Этот продукт подойдет девушкам, которые больше любят легкие текстуры. Легкий крем, больше похожий на флюид. Эксперты среди его достоинств выделяют стойкость, эффект легкого мерцания и атласный финиш. Хорошо выравнивает тон, но для маскировки серьезных недостатков, а так же жирной кожи не подойдет. Среди минусов — отсутствие солнцезащитных фильтров.

Лицо. Макияж ССО

Хайлайтер Eva Mosaic

Цена около 300 рублей.

Компактный хайлайтер (средство, которое создает модный эффект свечения) от еще одного российского производителя бюджетной косметики, Eva Mosaic. Бьюти-блогеры оценили приятную шелковистую текстуру, экономичный расход, а также удобную кисть в комплекте.

Консилер для лица Miracle Touch от Art-Visage

Цена около 200 рублей.

Консилер (продукт, который локально используют в макияже для маскировки темных кругов под глазами или других мелких несовершенств кожи), опять же российской марки, эксперты отметили за бюджетную цену при хорошем качестве. За счет высокого содержания пигмента хорошо маскирует, обладает светоотражающим эффектом, также имеет в составе антисептические компоненты.

Девушка. Макияж. СС0

Консилер Radiant VIVIENNE SABO

Цена около 200 рублей.

Аналогичный предыдущему продукт по цене и качеству. Бюджетное средство с хорошими потребительскими характеристиками — пользователи отмечают, что консилер хорошо справляется с покраснениями и темными кругами за счет плотного покрытия и долго держится.