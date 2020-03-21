Бюджетная косметика: три качественных продукта для макияжа глаз

Что остается девушкам в условиях карантина и в контексте финансового кризиса? Искать простые и бюджетные способы заняться чем-нибудь приятным. Например, попробовать новые варианты макияжа глаза. Мы подготовили подборку средств, в помощью которых можно сделать макияж для глаз, при этом каждый продукт стоит не дороже 500 рублей.

Используем бюджетные продукты, которые высоко оценили бьюти-блогеры и простые покупатели.

Тени для век

Палетка теней от Divage Palettes Eye Shadow выпускается в разных палитрах. Одна из самых популярных у потребителей Natural — пять теней, как следует из названия, в натуральной коричнево-бежевой гамме. Оттенки приятной сатиновой текстуры от очень светлого нюдового оттенка до ярко коричневого позволяет удачно экспериментировать и с повседневным, и с вечерним мейком.

Пользователи особо отмечают стойкость продукта и то, что тени не осыпаются, а также легкость нанесения — тени хорошо ложаться и без специальной базы. Среди плюсов — хорошая интенсивность и универсальность цветов. Ну и конечно, цена — 330−400 рублей.

Макияж. Косметика ССО

Тушь для ресниц

Кроме всем известной туши «Кабаре» от Вивьен Сабо есть и другие, не менее достойные, но менее популярные фавориты. Например, Extreme Fashion Lashes от Eva Mosaic. Продукт интересен тем, что ему поют заслуженные оды даже требовательные бьюти-блогеры. Они хвалят отличное разделение и веерный объем, сообщая, что «тушь ни чуть не уступает люксу». Extreme Fashion Lashes добавляет ресницам длину, объем, не осыпается в течении дня и легко смывается.

Цена около 250 рублей.

Микияж. Косметика. ССО

Подводка для глаз

Девушки, которые любят делать макияж со стрелками, знают, как непросто эту самую стрелку провести. Кроме того, что надо научиться это правильно делать, найти удобный лайнер, которым нужно быстро и безошибочно провести точную линию. Продуктов на бьюти-рынке для этого существует много — жидкие подводки, карандаши, фломастеры.

И именно в Superliner от L’Oréal многие (судя по отзывам) нашли то, что искали. Этим фломастером просто работать, он «не оставляет проплешин», «не царапает веко». Так же девушки в отзывах пишут, что можно варьировать толщину стрелки, что он быстро подсыпает, не растекается и хорошо держится в течении дня.

Цена около 500 рублей.