Чем привлекателен распространенный в Европе архитектурный стиль фахверк?

Мода из экономии
Термин фахверк (Fachwerk) произошел от слов Fach («секция» или «панель») и Werk («сооружение»). Изначально дом представлял собой конструкцию из балок, соединенных под разными углами. Промежутки между балками заполняли смесью из соломы, навоза и извести. При этом средневековый строитель из целей экономии не заботился об укрытии деревянных частей каркаса, и именно эта особенность придавала экстерьеру и интерьеру домов индивидуальность и очарование. Возникнув как одна из самых быстрых и дешевых, такая технология строительства жилья уже через 100 лет превратилась в архитектурное искусство. Линии каркаса приобрели более сложную и правильную форму, фасады наполнились деталями уже чисто декоративного, эстетического назначения.
Второе пришествие
Современные фахверковые дома отличают яркий нестандартный внешний вид и необычные внутренние планировки, а также скорость возведения, долговечность и высокие эксплуатационные качества. Особенный шарм домам придает панорамное остекление, обеспечивающее обилие света и воздуха и создающее неповторимое ощущение единства с окружающим ландшафтом. А использование массивных клееных балок позволяет увеличивать расстояние между балками и создавать дома с большими внутренними пространствами.
На собственном опыте
Фахверк по-прежнему является новой технологией для российского покупателя. На фоне традиционных домов из дерева и кирпича она кажется чем-то экспериментальным. Когда наши архитекторы предлагали заказчикам построить дом по этой технологии, реакция была какая угодно, только не положительная. Значительная доля клиентов либо не понимала ее красоты, либо боялись пробовать что-то новое. Но в прошлом году в архитектурную студию пришел заказчик, несколько лет проживший в Германии, которому была близка эстетика европейской архитектуры. Он заинтересовался фахверком, и началось строительство. Сначала проработали фасад уже существующего дома, использовали в отделке вставки из термодревесины, нанесли штукатурку, отделали цоколь клинкерным кирпичом, перекрасили окна в черный цвет. Получилось эффектно и необычно. Потом построили большой гараж в этом же стиле и сейчас приступаем к строительству бани. Двухэтажная баня с террасой и пристроенным техническим блоком — хороший вариант для этого нового направления в Сибирском регионе.
В доме, построенном по нашему проекту, каждый член семьи может найти место для уединения и насладиться спокойствием. В уютной гостиной можно собраться на семейный ужин или просто отдохнуть в приятной компании. Главный фасад почти полностью остеклен, поэтому можно наблюдать за окружающей природой, не выходя из дома. Боковые фасады в значительной степени закрыты глухими стенами, что обеспечивает необходимую интимность.
Конечно, пока желающих жить в «стеклянном доме» в центральной части России, и тем более в регионах, можно пересчитать по пальцам. Останавливают наших соотечественников не столько затраты на строительство и отсутствие грамотных специалистов, сколько особенности менталитета. И все же новая технология уже вызывает интерес у барнаульцев. Ведь такой дом — идеальное жилье для людей, которые не боятся будничной жизни и готовы наслаждаться композицией пространства и света, чувствуя себя в безопасности.
На фото проект двухэтажной бани с террасой и пристроенным техблоком:
- Общая площадь: 192,5 кв. м (в том числе тамбур, техпомещение, террасы и балконы).
- Проект разработан для строительства в климатическом районе с расчетной температурой -39 С°, с обычными геологическими условиями, на площадках с перепадом высот и уклоном не более 18%.
- Снеговая нагрузка — 168 кг/кв. м. Глубина промерзания грунтов до 1,4 м.
- Разработан в архитектурной студии «Зер Гут!», г. Барнаул.
Мифы о фахверковых домах
Конечно, это неправда. В Германии и сегодня можно полюбоваться фахверковым домом, построенным 600 лет назад. Ощущение непрочности может создаваться за счет визуальной воздушности таких строений, так как в отличие от классического строительства опорными элементами в них являются не стены, а балки и стойки, на которые уже навешиваются плиты, панели, стеклопакеты. По похожей технологии, но только из других материалов возводятся небоскребы.
Дома в стиле фахверк — это, в первую очередь, теплые дома, адаптирующиеся под местность, то есть для Германии они будут одни, для России — другие. Так как за основу фахверкового дома берут клееную балку, такой дом будет обладать большей прочностью и долговечностью, высокими теплоизоляционными свойствами, материал не ведет, он не трескается, отлично сохраняет свою геометрию на протяжении всего срока эксплуатации даже в самые сильные сибирские морозы.
Вот этот миф как раз активно живет из-за бума строительства некачественных домов, в которых использован очень тонкий утеплитель, а вместо хороших стеклопакетов стоят обычные однокамерные пластиковые окна. В хорошем фахверке на самом деле тепло. Ошибочное мнение складывается из-за большого количества стекла, по праву считающегося главной причиной потери тепла.
Анна Гудович