Чем привлекателен распространенный в Европе архитектурный стиль фахверк?

Наши путешественники, не вдаваясь в детали, окрестили тесно стоящие аккуратные домики с нарочито открытым деревянным каркасом пряничными. И если вы не знали, как называются эти средневековые домишки, спешу сообщить, это фахверк. Первые подобные строения появились в Баварии, с течением времени мода захватила всю Германию и перетекла в Европу.

Мода из экономии

Термин фахверк (Fachwerk) произошел от слов Fach («секция» или «панель») и Werk («сооружение»). Изначально дом представлял собой конструкцию из балок, соединенных под разными углами. Промежутки между балками заполняли смесью из соломы, навоза и извести. При этом средневековый строитель из целей экономии не заботился об укрытии деревянных частей каркаса, и именно эта особенность придавала экстерьеру и интерьеру домов индивидуальность и очарование. Возникнув как одна из самых быстрых и дешевых, такая технология строительства жилья уже через 100 лет превратилась в архитектурное искусство. Линии каркаса приобрели более сложную и правильную форму, фасады наполнились деталями уже чисто декоративного, эстетического назначения.

Проект двухэтажной бани с террасой и пристроенным техблоком. Фото предоставлено архитектурной студией «Зер Гут!», г. Барнаул.

Второе пришествие

Современные фахверковые дома отличают яркий нестандартный внешний вид и необычные внутренние планировки, а также скорость возведения, долговечность и высокие эксплуатационные качества. Особенный шарм домам придает панорамное остекление, обеспечивающее обилие света и воздуха и создающее неповторимое ощущение единства с окружающим ландшафтом. А использование массивных клееных балок позволяет увеличивать расстояние между балками и создавать дома с большими внутренними пространствами.

Проект двухэтажной бани с террасой и пристроенным техблоком. Фото предоставлено архитектурной студией «Зер Гут!», г. Барнаул.

На собственном опыте

Фахверк по-прежнему является новой технологией для российского покупателя. На фоне традиционных домов из дерева и кирпича она кажется чем-то экспериментальным. Когда наши архитекторы предлагали заказчикам построить дом по этой технологии, реакция была какая угодно, только не положительная. Значительная доля клиентов либо не понимала ее красоты, либо боялись пробовать что-то новое. Но в прошлом году в архитектурную студию пришел заказчик, несколько лет проживший в Германии, которому была близка эстетика европейской архитектуры. Он заинтересовался фахверком, и началось строительство. Сначала проработали фасад уже существующего дома, использовали в отделке вставки из термодревесины, нанесли штукатурку, отделали цоколь клинкерным кирпичом, перекрасили окна в черный цвет. Получилось эффектно и необычно. Потом построили большой гараж в этом же стиле и сейчас приступаем к строительству бани. Двухэтажная баня с террасой и пристроенным техническим блоком — хороший вариант для этого нового направления в Сибирском регионе.

Проект двухэтажной бани с террасой и пристроенным техблоком. Фото предоставлено архитектурной студией «Зер Гут!», г. Барнаул.

В доме, построенном по нашему проекту, каждый член семьи может найти место для уединения и насладиться спокойствием. В уютной гостиной можно собраться на семейный ужин или просто отдохнуть в приятной компании. Главный фасад почти полностью остеклен, поэтому можно наблюдать за окружающей природой, не выходя из дома. Боковые фасады в значительной степени закрыты глухими стенами, что обеспечивает необходимую интимность.

Конечно, пока желающих жить в «стеклянном доме» в центральной части России, и тем более в регионах, можно пересчитать по пальцам. Останавливают наших соотечественников не столько затраты на строительство и отсутствие грамотных специалистов, сколько особенности менталитета. И все же новая технология уже вызывает интерес у барнаульцев. Ведь такой дом — идеальное жилье для людей, которые не боятся будничной жизни и готовы наслаждаться композицией пространства и света, чувствуя себя в безопасности.

На фото проект двухэтажной бани с террасой и пристроенным техблоком: Общая площадь: 192,5 кв. м ( в том числе тамбур , техпомещение , террасы и балконы).

в том числе тамбур техпомещение террасы и балконы). Проект разработан для строительства в климатическом районе с расчетной температурой -39 С°, с обычными геологическими условиями , на площадках с перепадом высот и уклоном не более 18%.

на площадках с перепадом высот и уклоном не более 18%. Снеговая нагрузка — 168 кг/кв. м. Глубина промерзания грунтов до 1,4 м.

Разработан в архитектурной студии «Зер Гут!», г. Барнаул.

Мифы о фахверковых домах

Миф 1. Фахверк непрочный Конечно, это неправда. В Германии и сегодня можно полюбоваться фахверковым домом, построенным 600 лет назад. Ощущение непрочности может создаваться за счет визуальной воздушности таких строений, так как в отличие от классического строительства опорными элементами в них являются не стены, а балки и стойки, на которые уже навешиваются плиты, панели, стеклопакеты. По похожей технологии, но только из других материалов возводятся небоскребы.

Миф 2. Фахверк не для России Дома в стиле фахверк — это, в первую очередь, теплые дома, адаптирующиеся под местность, то есть для Германии они будут одни, для России — другие. Так как за основу фахверкового дома берут клееную балку, такой дом будет обладать большей прочностью и долговечностью, высокими теплоизоляционными свойствами, материал не ведет, он не трескается, отлично сохраняет свою геометрию на протяжении всего срока эксплуатации даже в самые сильные сибирские морозы.

Миф 3. В фахверковом доме невозможно жить зимой , он холодный Вот этот миф как раз активно живет из-за бума строительства некачественных домов, в которых использован очень тонкий утеплитель, а вместо хороших стеклопакетов стоят обычные однокамерные пластиковые окна. В хорошем фахверке на самом деле тепло. Ошибочное мнение складывается из-за большого количества стекла, по праву считающегося главной причиной потери тепла.

Анна Гудович