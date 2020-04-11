Чем заняться в изоляции: 5 полезных Instagram от экспертов в разных сферах

Когда мы находимся в самоизоляции, почти все услуги оказались недоступны в обычном режиме. Но есть и хорошие новости: многие эксперты перешли в режим онлайн- консультаций и видеоуроко (часто бесплатных), которые в обычное время были бы недоступны.

Altapress.ru подготовил небольшой обзор инстаграмов, которые могут быть полезны женщинам во время карантина. В ней можно найти ответы на вопрос, как ухаживать за собой, правильно питаться, поддерживать себя в форме. А также можно погрузиться в особо злободневные темы здоровья — в том числе и психологического.

Помощь педиатра

Конечно, временная недоступность нормальной медицинской помощи — это то, что пугает многих мам в Алтайском крае. Когда нет возможности проконсультироваться с обычным педиатром, могут оказаться полезными советы известной инста-мамы и педиатра из Москвы Анны Левадной, кандидата медицинских наук с аудиторией 1,8 млн. подписчиков.

В своем блоге Анна просто и информативно обсуждает темы, с которыми она сталкивается, как мама двоих детей и как врач. Например, как сохранить здоровье малышей, находясь на карантине, как решать проблему гаджетов и многое другое.

Помощь психолога

То, что сейчас тяжело и тревожно подавляющему большинству людей — не секрет. Поэтому некоторые популярные в сети психологи считают своим долгом помочь, выкладывая посты с советами, и проводя бесплатные эфиры на темы, как пережить кризис и карантин. В их числе — московский нейропсихолог Влада Попутаровская, известная тем, что была официальным психологом проекта «Спаси свою любовь. Дом-2».

Помощь фитнесс-тренера

Тем, кто привык к активным тренировкам и боится потерять форму, сидя дома, на помощь придут короткие видеоролики с полезными упражнениями в домашних условиях. То есть без тренажеров и в условиях ограниченного пространства. Такие уроки можно найти у многих популярных фитнесс-блогеров.

Например, у Анастасии Чирченко, известной в блогосфере как Rakamakafit, с аудиторией больше 600 тысяч подписчиков. У нее, кстати, можно найти видео о том, как тренировка помогает не только качать бедра, но и сохранить отношения с мужем в условиях самоизоляции.

Помощь косметолога

Мемами о том, как будут выглядеть девушки без коррекции нарощенных ресниц и ногтей после карантина, завален весь интернет. Конечно, сделать онлайн-маникюр нереально, а вот узнать дельную информацию по уходу за кожей — вполне. И в нашем списке есть местный пример полезного инстаграм-специалиста — барнаульский косметолог Людмила Кривошеева. Ответы на типичные вопросы, а также собственные впечатления от продуктов и процедур — довольно много интересного.

Помощь звезды

Медиа-персоны тоже в первых рядах онлайн-поддержки самоизолированных. Алла Сигалова выкладывает записи танцевальных номеров, Юлия Снигирь — списки любимых фильмов. Чемпионка по художественной и телеведущая гимнастике Ляйсан Утяшева в видео-постах показывает, как она тренируется, чтобы остаться в форме самой, а также рассказывает, как накормить мужа и детей.